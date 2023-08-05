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Втрати окупантів на 5 серпня: оновлені дані Генштабу

5 серпня 2023 09:11
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати окупантів на 5 серпня: оновлені дані Генштабу
ЗСУ успішно працюють на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу Сили оборони України ліквідували понад 600 російських окупантів на усіх ділянках фронту. Окрім цього, загарбники втратили деяку важливу військову техніку. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

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Відтак, впродовж 4 серпня українським захисникам вдалося ліквідувати 620 російських окупантів. 

Окрім цього, ЗСУ знищили важливу ворожу техніку, серед якої: танки, бронемашини, артилерійські системи та безпілотники. 

Загальні бойові втрати

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 249110 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків — 4232 (+4) од,
  • бойових броньованих машин — 8251 (+2) од,
  • артилерійських систем — 4943 (+32) од,
  • РСЗВ — 704 (+0) од,
  • засоби ППО — 466 (+1) од,
  • літаків — 315 (+0) од,
  • гелікоптерів — 311 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня  — 4116 (+12),
  • крилаті ракети  — 1347 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7422 (+30) од,
  • спеціальна техніка — 730 (+6).
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Втрати російської армії на 4 серпня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

Додамо, що російські війська щосили намагаються зупинити контрнаступ Збройних сил України. При цьому для армії РФ епіцентром бойових дій залишається схід України.

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