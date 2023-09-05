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Потери оккупантов на 5 сентября: обновлены данные Генштаба ВСУ

5 сентября 2023 08:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Потери оккупантов на 5 сентября: обновлены данные Генштаба ВСУ
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 560 российских оккупантов. Враг также потерял танки, беспилотники, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую важную технику для ведения войны.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Потери оккупантов за сутки

За прошедшие сутки, 4 сентября, ВСУ ликвидировали около 560 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли девять танков, семь боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем и другую важную технику для введения войны.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

  • личного состава — около 265 680 (+560) человек;
  • танков — 4 489 (+9) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8 670 (+7) единиц;
  • артиллерийских систем — 5 649 (+38) единиц;
  • РСЗО — 747 (+6) единиц;
  • средства ПВО — 504 (+1) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 512 (+31);
  • крылатые ракеты — 1 447 (+0);
  • корабли/катера — 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 175 (+26) единиц;
  • специальная техника — 851 (+4).
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Потери оккупантов по состоянию на 5 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. Ряд подготовленных российских оборонных позиций может быть менее сложной задачей для сил обороны Украины.

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