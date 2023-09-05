Потери оккупантов на 5 сентября: обновлены данные Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 560 российских оккупантов. Враг также потерял танки, беспилотники, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и другую важную технику для ведения войны.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери оккупантов за сутки
За прошедшие сутки, 4 сентября, ВСУ ликвидировали около 560 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли девять танков, семь боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем и другую важную технику для введения войны.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 265 680 (+560) человек;
- танков — 4 489 (+9) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 670 (+7) единиц;
- артиллерийских систем — 5 649 (+38) единиц;
- РСЗО — 747 (+6) единиц;
- средства ПВО — 504 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4 512 (+31);
- крылатые ракеты — 1 447 (+0);
- корабли/катера — 19 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 175 (+26) единиц;
- специальная техника — 851 (+4).
Напомним, что украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. Ряд подготовленных российских оборонных позиций может быть менее сложной задачей для сил обороны Украины.