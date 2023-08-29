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Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожу техніку дронами

29 серпня 2023 09:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Сирський показав, як ЗСУ знищують ворожу техніку дронами
Знищена російська техніка. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів, які прийшли на нашу землю з війною. Група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ влучно завдала ударів по ворожій техніці.

Відповідне відео оприлюднив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

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Знищення противника

"Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з 3-ю ОШБР, "підрозділом Крила" та Начальником служби Радіоелектронної та Кіберборотьби 28-ї ОМБр", — йдеться у повідомленні. 

Сирський наголосив, що техніка росіян знищується стабільно. 

Нагадаємо, підрозділ Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України "Білий вовк" знищує вже третій танковий полк російських окупантів. Загарбники продовжують втрачати важливу військову техніку для введення війни.

Також генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав роботу 22-ї Окремої механізованої бригади. Їхня аеророзвідка виявила військових РФ, яких було ліквідовано.

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