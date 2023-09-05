Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати окупантів на 5 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ arrow

Втрати окупантів на 5 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ

5 вересня 2023 08:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Втрати окупантів на 5 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ
Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За минулу добу українські військові ліквідували 560 російських окупантів. Ворог також втратив танки, безпілотники, бойові броньовані машини, артилерійські системи та іншу важливу техніку для ведення війни.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

Читайте також:

Втрати окупантів за добу 

Упродовж минулої доби, 4 вересня, ЗСУ ліквідували близько 560 окупантів. Окрім того, росіяни втратили дев'ять танків, сім бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем та іншої важливої техніки для введення війни.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

  • особового складу — близько 265 680 (+560) осіб;
  • танків — 4 489 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8 670 (+7) одиниць;
  • артилерійських систем — 5 649 (+38) одиниць;
  • РСЗВ — 747 (+6) одиниць;
  • засоби ППО — 504 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 512 (+31);
  • крилаті ракети — 1 447 (+0);
  • кораблі/катери — 19 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8 175 (+26)  одиниць;
  • спеціальна техніка — 851 (+4).
скріншот
Втрати окупантів станом на 5 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що українські військові просунулися на заході Запорізької області. Низка підготовлених російських оборонних позицій може бути менш складним завданням для Сил оборони України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

None

"Шахеди" у Румунії, екстрадиція чоловіків з Польщі і переговори у Сочі: що ви пропустили 4 вересня

18:30 "Азов" звернувся до київського "Динамо" через скандальний матч з "Арісом"

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

09:05 В Україні швидко дорожчає долар: курс 25 серпня

09:38 Мудрик та Лукаку залишать "Челсі": гравців чекають в Італії

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз