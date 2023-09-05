Втрати окупантів на 5 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ

Українські військові на фронті. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

За минулу добу українські військові ліквідували 560 російських окупантів. Ворог також втратив танки, безпілотники, бойові броньовані машини, артилерійські системи та іншу важливу техніку для ведення війни.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Втрати окупантів за добу

Упродовж минулої доби, 4 вересня, ЗСУ ліквідували близько 560 окупантів. Окрім того, росіяни втратили дев'ять танків, сім бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем та іншої важливої техніки для введення війни.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

особового складу — близько 265 680 (+560) осіб;

танків — 4 489 (+9) одиниць;

бойових броньованих машин — 8 670 (+7) одиниць;

артилерійських систем — 5 649 (+38) одиниць;

РСЗВ — 747 (+6) одиниць;

засоби ППО — 504 (+1) одиниць;

літаків — 315 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 512 (+31);

крилаті ракети — 1 447 (+0);

кораблі/катери — 19 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 8 175 (+26) одиниць;

спеціальна техніка — 851 (+4).

Втрати окупантів станом на 5 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що українські військові просунулися на заході Запорізької області. Низка підготовлених російських оборонних позицій може бути менш складним завданням для Сил оборони України.