Потери оккупантов на 8 сентября: обновленные данные Генштаба
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 640 российских оккупантов. Также противник остался без боевых бронированных машин, танков, артиллерийских систем, РСЗО и другой важной техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Ликвидированные захватчики в сутки
За прошедшие сутки, 8 сентября, ВСУ ликвидировали около 640 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли 23 танка, 23 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему и другую важную технику для введения войны.
Общие потери оккупантов за время войны
С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:
- личного состава — около 267 540 (+640) человек;
- танков — 4 529 (+23) единиц;
- боевых бронированных машин — 8 726 (+23) единиц;
- артиллерийских систем — 5 753 (+31) единиц;
- РСЗО — 754 (+1) единиц;
- средства ПВО — 507 (+1) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 316 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня -- 4 570 (+29);
- крылатых ракет — 1 455 (+0);
- кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8 264 (+47) единиц;
- специальной техники — 860 (+1).
Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.