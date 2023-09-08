Потери оккупантов на 8 сентября: обновленные данные Генштаба

Украинские военнослужащие едут на САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 640 российских оккупантов. Также противник остался без боевых бронированных машин, танков, артиллерийских систем, РСЗО и другой важной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки, 8 сентября, ВСУ ликвидировали около 640 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли 23 танка, 23 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему и другую важную технику для введения войны.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

личного состава — около 267 540 (+640) человек;

танков — 4 529 (+23) единиц;

боевых бронированных машин — 8 726 (+23) единиц;

артиллерийских систем — 5 753 (+31) единиц;

РСЗО — 754 (+1) единиц;

средства ПВО — 507 (+1) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 316 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня -- 4 570 (+29);

крылатых ракет — 1 455 (+0);

кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 8 264 (+47) единиц;

специальной техники — 860 (+1).

Потери окупантов по состоянию на 8 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.