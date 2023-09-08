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Потери оккупантов на 8 сентября: обновленные данные Генштаба

8 сентября 2023 08:31
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Потери оккупантов на 8 сентября: обновленные данные Генштаба
Украинские военнослужащие едут на САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 640 российских оккупантов. Также противник остался без боевых бронированных машин, танков, артиллерийских систем, РСЗО и другой важной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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За прошедшие сутки, 8 сентября, ВСУ ликвидировали около 640 оккупантов. Кроме того, россияне потеряли 23 танка, 23 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему и другую важную технику для введения войны.

Общие потери оккупантов за время войны

С самого начала полномасштабного вторжения РФ потери российского военного контингента таковы:

  • личного состава — около 267 540 (+640) человек;
  • танков — 4 529 (+23) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8 726 (+23) единиц;
  • артиллерийских систем — 5 753 (+31) единиц;
  • РСЗО — 754 (+1) единиц;
  • средства ПВО — 507 (+1) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 316 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня -- 4 570 (+29);
  • крылатых ракет — 1 455 (+0);
  • кораблей/катеров — 19 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8 264 (+47) единиц;
  • специальной техники — 860 (+1).
потери окупантов
Потери окупантов по состоянию на 8 сентября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, украинские военные имеют частичный успех на Бахмутском направлении. Они вытесняют российских оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

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