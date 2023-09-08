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Втрати окупантів на 8 вересня: оновлені дані Генштабу

8 вересня 2023 08:31
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Втрати окупантів на 8 вересня: оновлені дані Генштабу
Українські військовослужбовці керують САУ "Гепард". Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 640 російських окупантів. Також противник залишився без бойових броньованих машин, танків, артилерійських систем, РСЗВ та іншої важливої техніки.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ

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Упродовж минулої доби, 8 вересня, ЗСУ ліквідували близько 640 окупантів. Окрім того, росіяни втратили 23 танки, 23 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та іншої важливої техніки для введення війни.

Загальні втрати окупантів за час війни

Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:

  • особового складу — близько 267 540 (+640) осіб;
  • танків — 4 529 (+23) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8 726 (+23) одиниць;
  • артилерійських систем — 5 753 (+31) одиниць;
  • РСЗВ — 754 (+1) одиниць;
  • засоби ППО — 507 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 570 (+29);
  • крилатих ракет — 1 455 (+0);
  • кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8 264 (+47) одиниць;
  • спеціальної техніки — 860 (+1).
втрати окупантів
Втрати окупантів станом на 8 вересня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

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