Втрати окупантів на 8 вересня: оновлені дані Генштабу
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 640 російських окупантів. Також противник залишився без бойових броньованих машин, танків, артилерійських систем, РСЗВ та іншої важливої техніки.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Ліквідовані загарбники за добу
Упродовж минулої доби, 8 вересня, ЗСУ ліквідували близько 640 окупантів. Окрім того, росіяни втратили 23 танки, 23 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему та іншої важливої техніки для введення війни.
Загальні втрати окупантів за час війни
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втрати російського військового контингенту такі:
- особового складу — близько 267 540 (+640) осіб;
- танків — 4 529 (+23) одиниць;
- бойових броньованих машин — 8 726 (+23) одиниць;
- артилерійських систем — 5 753 (+31) одиниць;
- РСЗВ — 754 (+1) одиниць;
- засоби ППО — 507 (+1) одиниць;
- літаків — 315 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 570 (+29);
- крилатих ракет — 1 455 (+0);
- кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 8 264 (+47) одиниць;
- спеціальної техніки — 860 (+1).
Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.