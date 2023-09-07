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Втрати російських окупантів на 7 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ

7 вересня 2023 08:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати російських окупантів на 7 вересня: оновлені дані Генштабу ЗСУ
Український військовий. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 610 російських окупантів. Також противник залишився без бойових броньованих машин, танків, артилерійських систем, РСЗВ та іншої важливої техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було знищено приблизно 266 900 окупантів. За минулу добу ворог втратив дев'ять танків, 21 бойову броньовану машину, 37 артилерійських систем, п'ять РСЗВ, одну систему ППО та 22 безпілотники.

Загальні втрати ворога за час війни:

  • особового складу — близько 266 900 (+610) осіб;
  • танків — 4 506 (+9) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 8 703 (+21) одиниць;
  • артилерійських систем — 5 722 (+37) одиниць;
  • РСЗВ — 753 (+5) одиниць;
  • засобів ППО — 506 (+1) одиниць;
  • літаків — 315 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 316 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4 541 (+22);
  • крилатих ракет — 1 455 (+8);
  • кораблів/катерів — 19 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 8 217 (+27)  одиниць;
  • спеціальної техніки — 859 (+7).
Втрати російських окупантів на 7 вересня
Орієнтовні втрати противника. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, українські військові мають частковий успіх на Бахмутському напрямку. Вони витісняють російських окупантів з позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Також ми писали, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по окупантах. Окрім того, підрозділи ракетних військ та артилерії відмінусували у загарбників чимало військової техніки.

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