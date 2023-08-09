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Потери оккупантов по состоянию на 9 августа: данные Генштаба

9 августа 2023 08:15
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Потери оккупантов по состоянию на 9 августа: данные Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 800 российских оккупантов на всех участках фронта. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество своей военной техники.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В течение 8 августа украинские защитники уничтожили 820 оккупантов.

Кроме того, ВСУ уничтожили важную вражескую технику, среди которой танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.

Общие боевые потери оккупантов

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 251 620 (+820) человек ликвидировано;
  • танков — 4 262 (+8) ед.,
  • боевых бронированных машин — 8 290 (+12) ед.,
  • артиллерийских систем — 5 013 (+17) ед.,
  • РСЗО — 711 (+2) ед.,
  • средства ПВО — 469 (+1) ед.,
  • самолетов — 315 (+0) ед.,
  • вертолетов — 312 (+0) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4175 (+17).,
  • крылатые ракеты — 1 377 (+0).,
  • корабли/катера — 18 (+0) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 479 (+19) ед.,
  • специальная техника — 742 (+5).
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Утраты русской армии на 9 августа 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, недавно мы писали, что враг скрывает реальные потери на войне, отправляя раненых оккупантов в Ростов-на-Дону. Также в Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ.

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