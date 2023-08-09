Потери оккупантов по состоянию на 9 августа: данные Генштаба
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 800 российских оккупантов на всех участках фронта. Кроме того, захватчики продолжают терять большое количество своей военной техники.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Потери россиян за последние сутки
В течение 8 августа украинские защитники уничтожили 820 оккупантов.
Кроме того, ВСУ уничтожили важную вражескую технику, среди которой танки, бронемашины, артиллерийские системы и беспилотники.
Общие боевые потери оккупантов
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 251 620 (+820) человек ликвидировано;
- танков — 4 262 (+8) ед.,
- боевых бронированных машин — 8 290 (+12) ед.,
- артиллерийских систем — 5 013 (+17) ед.,
- РСЗО — 711 (+2) ед.,
- средства ПВО — 469 (+1) ед.,
- самолетов — 315 (+0) ед.,
- вертолетов — 312 (+0) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4175 (+17).,
- крылатые ракеты — 1 377 (+0).,
- корабли/катера — 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 479 (+19) ед.,
- специальная техника — 742 (+5).
Напомним, недавно мы писали, что враг скрывает реальные потери на войне, отправляя раненых оккупантов в Ростов-на-Дону. Также в Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ.