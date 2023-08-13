Потери оккупантов за 13 августа: данные Генштаба
13 августа 2023 08:33
Российский оккупант. Фото: росСМИ
Вооруженные силы Украины продолжают беспощадно ликвидировать российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки украинские воины уничтожили 560 российских солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Потери оккупантов за 13 августа
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 августа 2023 года следующие:
- личного состава — около 253850 (+560) человек ликвидировано;
- танков — 4298 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин — 8335 (+11) единиц;
- артиллерийских систем — 5072 (+19) единиц;
- РСЗО — 713 (+0) единиц;
- средств ПВО — 477 (+5) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 313 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4204 (+3);
- крылатых ракет — 1379 (+0);
- кораблей/катеров — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7543 (+20) единиц;
- специальной техники — 760 (+1).
Напомним, что за последние 24 часа российские оккупационные войска осуществили семь ракетных ударов и 47 авиаударов по Украине. Было зафиксировано 43 обстрела из реактивных систем по позициям обороны и городам, как результат — есть погибшие и раненые.