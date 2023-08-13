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Потери оккупантов за 13 августа: данные Генштаба

13 августа 2023 08:33
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Потери оккупантов за 13 августа: данные Генштаба
Российский оккупант. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины продолжают беспощадно ликвидировать российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки украинские воины уничтожили 560 российских солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов за 13 августа

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 августа 2023 года следующие:

  • личного состава — около 253850 (+560) человек ликвидировано;
  • танков — 4298 (+3) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8335 (+11) единиц;
  • артиллерийских систем — 5072 (+19) единиц;
  • РСЗО — 713 (+0) единиц;
  • средств ПВО — 477 (+5) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 313 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4204 (+3);
  • крылатых ракет — 1379 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7543 (+20) единиц;
  • специальной техники — 760 (+1).
Оккупанты
Потери оккупантов за 13 августа. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что за последние 24 часа российские оккупационные войска осуществили семь ракетных ударов и 47 авиаударов по Украине. Было зафиксировано 43 обстрела из реактивных систем по позициям обороны и городам, как результат — есть погибшие и раненые. 

 

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