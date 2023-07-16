Потери россиян на 16 июля: утреннее сведение Генштаба
За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 500 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.
Уничтоженные захватчики
За 15 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 500 российских военных.
Кроме того, россияне потеряли 5 танков, 7 бронемашин, 18 артиллерийских систем, 13 беспилотников, а также 8 единиц автомобильной техники.
Потери русской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 237680 (+500) человек ликвидировано;
- танков — 4107 (+5) ед;
- боевых бронированных машин — 8026 (+7) ед;
- артиллерийских систем — 4481 (+18) ед;
- РСЗО — 681 (+1) ед;
- средств ПВО — 425 (+0) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 310 (+0) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3820 (+13) ед;
- крылатых ракет — 1273 (+0) ед;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7044 (+8) ед;
- специальной техники — 666 (+2) ед.
Напомним, российские оккупанты депортируют всех граждан Украины, отказавшихся от российских паспортов, на территорию РФ. На их место завозят население беднейших российских регионов.