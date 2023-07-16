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Потери россиян на 16 июля: утреннее сведение Генштаба

16 июля 2023 08:50
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Козюк Татьяна
редактор
Потери россиян на 16 июля: утреннее сведение Генштаба
Поврежденный российский танк. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 500 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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За 15 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 500 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли 5 танков, 7 бронемашин, 18 артиллерийских систем, 13 беспилотников, а также 8 единиц автомобильной техники.

Потери русской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 237680 (+500) человек ликвидировано;
  • танков — 4107 (+5) ед;
  • боевых бронированных машин — 8026 (+7) ед;
  • артиллерийских систем — 4481 (+18) ед;
  • РСЗО — 681 (+1) ед;
  • средств ПВО — 425 (+0) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 310 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3820 (+13) ед;
  • крылатых ракет — 1273 (+0) ед;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7044 (+8) ед;
  • специальной техники — 666 (+2) ед.
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Потери российской армии на 16 июля 2023 года
Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупанты депортируют всех граждан Украины, отказавшихся от российских паспортов, на территорию РФ. На их место завозят население беднейших российских регионов.

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