Потери россиян на 16 июля: утреннее сведение Генштаба

Поврежденный российский танк. Фото: Reuters

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 500 российских оккупантов. Кроме того, захватчики потеряли некоторую важную военную технику.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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За 15 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 500 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли 5 танков, 7 бронемашин, 18 артиллерийских систем, 13 беспилотников, а также 8 единиц автомобильной техники.

Потери русской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 237680 (+500) человек ликвидировано;

танков — 4107 (+5) ед;

боевых бронированных машин — 8026 (+7) ед;

артиллерийских систем — 4481 (+18) ед;

РСЗО — 681 (+1) ед;

средств ПВО — 425 (+0) ед;

самолетов — 315 (+0) ед;

вертолетов — 310 (+0) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3820 (+13) ед;

крылатых ракет — 1273 (+0) ед;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн — 7044 (+8) ед;

специальной техники — 666 (+2) ед.

Потери российской армии на 16 июля 2023 года

Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, российские оккупанты депортируют всех граждан Украины, отказавшихся от российских паспортов, на территорию РФ. На их место завозят население беднейших российских регионов.