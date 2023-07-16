Втрати росіян на 16 липня: ранкове зведення Генштабу
За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 500 російських окупантів. Окрім цього, загарбники втратили деяку важливу військову техніку.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Знищені загарбники
За 15 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 500 російських військових.
Крім того, росіяни втратили 5 танків, 7 бронемашин, 18 артилерійських систем, 13 безпілотників, а також 8 одиниць автомобільної техніки.
Втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 237680 (+500) осіб ліквідовано;
- танків — 4107 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 8026 (+7) од.;
- артилерійських систем — 4481 (+18) од.;
- РСЗВ — 681 (+1) од.;
- засобів ППО — 425 (+0) од.;
- літаків — 315 (+0) од.;
- гелікоптерів — 310 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3820 (+13) од.;
- крилатих ракет — 1273 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн —7044 (+8) од.;
- спеціальної техніки — 666 (+2) од.
Нагадаємо, російські окупанти депортують усіх громадян України, які відмовилися від російських паспортів, на територію РФ. На їхнє місце завозять населення найбідніших російських регіонів.