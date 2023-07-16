Втрати росіян на 16 липня: ранкове зведення Генштабу

Пошкоджений російський танк. Фото: Reuters

За минулу добу Сили оборони України ліквідували близько 500 російських окупантів. Окрім цього, загарбники втратили деяку важливу військову техніку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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За 15 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 500 російських військових.

Крім того, росіяни втратили 5 танків, 7 бронемашин, 18 артилерійських систем, 13 безпілотників, а також 8 одиниць автомобільної техніки.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 237680 (+500) осіб ліквідовано;

танків — 4107 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 8026 (+7) од.;

артилерійських систем — 4481 (+18) од.;

РСЗВ — 681 (+1) од.;

засобів ППО — 425 (+0) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 310 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3820 (+13) од.;

крилатих ракет — 1273 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн —7044 (+8) од.;

спеціальної техніки — 666 (+2) од.

Втрати російської армії на 16 липня 2023 року

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, російські окупанти депортують усіх громадян України, які відмовилися від російських паспортів, на територію РФ. На їхнє місце завозять населення найбідніших російських регіонів.