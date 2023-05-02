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Потери российских оккупантов составляют 100 тыс. погибших за последние пять месяцев, — Кирби

2 мая 2023 00:41
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Потери российских оккупантов составляют 100 тыс. погибших за последние пять месяцев, — Кирби
Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время пресс-конференции. Фото: Голос Америки
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что по подсчетам США, потери российских оккупантов составляют 100 000 погибших. Таково количество за последние пять месяцев в боях против Украины в районе Бахмута. 

Об этом сообщает Reuters.

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Кирби отметил, что оценками американской разведки количество погибших составляет более 20 000, половина из которых принадлежат к группе наемников Вагнера, в которую входят осужденные, освобождены из тюрьмы, чтобы присоединиться к боевым действиям.

"Попытка России осуществить наступление на Донбассе преимущественно из-за Бахмута провалилась. Россия не смогла захватить ни одной настоящей стратегической и значительной территории ", — отметил Кирби.

Он сказал, что россияне добились некоторых успехов в Бахмуте, но это произошло "ужасной ценой". Однако оборона Украины в регионе все же остается сильной.

"Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы, и только с декабря, по нашим оценкам, Россия понесла более 100 000 потерь, в том числе более 20 000 убитых в боях, почти половина из которых были солдатами Вагнера", – сказал он.

Кирби добавил, что в ближайшее время будет объявлено об очередном пакете вооружений США для Украины.

Напомним, что российская частная военная компания "Вагнер" понесла огромные потери. "Вагнерцевцам" не кем воевать, а трупы своих убитых коллег они не забирают с поля боя.

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