Потери российских оккупантов составляют 100 тыс. погибших за последние пять месяцев, — Кирби

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби во время пресс-конференции. Фото: Голос Америки

Спикер Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби заявил, что по подсчетам США, потери российских оккупантов составляют 100 000 погибших. Таково количество за последние пять месяцев в боях против Украины в районе Бахмута.

Об этом сообщает Reuters.

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Кирби отметил, что оценками американской разведки количество погибших составляет более 20 000, половина из которых принадлежат к группе наемников Вагнера, в которую входят осужденные, освобождены из тюрьмы, чтобы присоединиться к боевым действиям.

"Попытка России осуществить наступление на Донбассе преимущественно из-за Бахмута провалилась. Россия не смогла захватить ни одной настоящей стратегической и значительной территории ", — отметил Кирби.

Он сказал, что россияне добились некоторых успехов в Бахмуте, но это произошло "ужасной ценой". Однако оборона Украины в регионе все же остается сильной.

"Россия исчерпала свои военные запасы и свои вооруженные силы, и только с декабря, по нашим оценкам, Россия понесла более 100 000 потерь, в том числе более 20 000 убитых в боях, почти половина из которых были солдатами Вагнера", – сказал он.

Кирби добавил, что в ближайшее время будет объявлено об очередном пакете вооружений США для Украины.

Напомним, что российская частная военная компания "Вагнер" понесла огромные потери. "Вагнерцевцам" не кем воевать, а трупы своих убитых коллег они не забирают с поля боя.