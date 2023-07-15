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Потери российской армии на 15 июля: данные от Генштаба

15 июля 2023 09:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потери российской армии на 15 июля: данные от Генштаба
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 590 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронетехнику, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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За 14 июля украинские воины уничтожили около 590 захватчиков.

Также российская армия потеряла пять танков, 11 бронемашин, 14 артиллерийских систем и 24 беспилотника.

Утраты россиян за время полномасштабного вторжения

  • личного состава — около 237 180 (+590) человек ликвидировано,
  • танков — 4 102 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8 019 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 4 463 (+14) ед,
  • РСЗО — 680 (+0) ед,
  • средства ПВО — 425 (+2) ед,
  • самолетов — 315 (+0) ед,
  • вертолетов — 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 807 (+24),
  • крылатые ракеты — 1273 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 036 (+17) ед,
  • специальная техника — 664 (+2).
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Утраты российской армии на 15 июля 2023 года

Напомним, продолжаются 507 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Ночью враг нанес очередной удар иранскими ударными БпЛА "Shahed-136/131" и зенитными управляемыми ракетами по Украине.

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