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Потери российской армии на 22 июля: обновленные данные Генштаба

22 июля 2023 08:28
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Потери российской армии на 22 июля: обновлены данные Генштаба
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Общее количество потерь российских оккупантов по состоянию на 22 июля составляет 241 тысячу человек. Также армия РФ продолжает терять танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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В течение 21 июля украинские воины уничтожили около 640 оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли 7 танков, 16 бронемашин, 19 артиллерийских систем, 11 беспилотников и 14 единиц автомобильной техники.

Потери российской армии за время полномасштабной войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 241 330 (+640) человек ликвидировано;
  • танков — 4 140 (+7) ед;
  • боевых бронированных машин — 8 096 (+16) ед;
  • артиллерийских систем — 4 629 (+19) ед;
  • РСЗО — 693 (+1) ед;
  • средства ПВО — 448 (+8) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 310 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 944 (+11);
  • крылатые ракеты — 1298 (+0);
  • корабли /катера — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 159 (+14) ед;
  • специальная техника — 691 (+5).
Возможно, это изображение (текст
Потери российской армии на 22 июля 2023 года
Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, сегодня, 22 июля, ночью РФ снова ударила по Украине. Также в течение суток произошло 40 боевых столкновений на передовой, однако ВСУ продолжают контрнаступать, за день нанеся 14 ударов по оккупантам, а также по их ЗРК.

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