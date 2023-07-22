Потери российской армии на 22 июля: обновлены данные Генштаба

Потери российской армии на 22 июля: обновленные данные Генштаба
Общее количество потерь российских оккупантов по состоянию на 22 июля составляет 241 тысячу человек. Также армия РФ продолжает терять танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери россиян за сутки
В течение 21 июля украинские воины уничтожили около 640 оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли 7 танков, 16 бронемашин, 19 артиллерийских систем, 11 беспилотников и 14 единиц автомобильной техники.
Потери российской армии за время полномасштабной войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 241 330 (+640) человек ликвидировано;
- танков — 4 140 (+7) ед;
- боевых бронированных машин — 8 096 (+16) ед;
- артиллерийских систем — 4 629 (+19) ед;
- РСЗО — 693 (+1) ед;
- средства ПВО — 448 (+8) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 310 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3 944 (+11);
- крылатые ракеты — 1298 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7 159 (+14) ед;
- специальная техника — 691 (+5).
Напомним, сегодня, 22 июля, ночью РФ снова ударила по Украине. Также в течение суток произошло 40 боевых столкновений на передовой, однако ВСУ продолжают контрнаступать, за день нанеся 14 ударов по оккупантам, а также по их ЗРК.