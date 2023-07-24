Потери российской армии на 24 июля: обновленные данные Генштаба
24 июля 2023 09:08
Армия РФ. Иллюстративное фото: REUTERS
Российская армия на 24 июля за время полномасштабной войны потеряла около 242 620 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
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В течение 23 июля украинские военные ликвидировали около 660 окупантов.
Также армия РФ лишилась 11 танков, 13 бронемашин, 17 артиллерийских систем, 5 беспилотников и 10 единиц автомобильной техники.
Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения
Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:
- личного состава /personnel — около/ about 242620 (+660) человек ликвидировано /persons were liquidated;
- танков/tanks — 4162 (+11) ед;
- боевых бронированных машин / APV — 8118 (+13) ед;
- артиллерийских систем / artillery systems — 4675 (+17) ед;
- РСЗО / MLRS – 697 (+0) ед;
- средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 452 (+1) ед;
- самолетов/aircraft — 315 (+0) ед;
- вертолетов / helicopters — 310 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 3963 (+5);
- крылатые ракеты / cruise missiles — 1307 (+9);
- кораблей /катеров/warships/boats — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 7182 (+10) ед;
- специальной техники / special equipment — 698 (+2).
Напомним, в Генштабе рассказали об ожесточенных боях по нескольким направлениям.
Также Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно.