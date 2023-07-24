Потери российской армии на 24 июля: обновленные данные Генштаба

Армия РФ. Иллюстративное фото: REUTERS

Российская армия на 24 июля за время полномасштабной войны потеряла около 242 620 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течение 23 июля украинские военные ликвидировали около 660 окупантов.

Также армия РФ лишилась 11 танков, 13 бронемашин, 17 артиллерийских систем, 5 беспилотников и 10 единиц автомобильной техники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

личного состава /personnel — около/ about 242620 (+660) человек ликвидировано /persons were liquidated;

танков/tanks — 4162 (+11) ед;

боевых бронированных машин / APV — 8118 (+13) ед;

артиллерийских систем / artillery systems — 4675 (+17) ед;

РСЗО / MLRS – 697 (+0) ед;

средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 452 (+1) ед;

самолетов/aircraft — 315 (+0) ед;

вертолетов / helicopters — 310 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 3963 (+5);

крылатые ракеты / cruise missiles — 1307 (+9);

кораблей /катеров/warships/boats — 18 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 7182 (+10) ед;

специальной техники / special equipment — 698 (+2).

Утраты армии РФ 24 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Генштабе рассказали об ожесточенных боях по нескольким направлениям.

Также Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно.