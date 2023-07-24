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Потери российской армии на 24 июля: обновленные данные Генштаба

24 июля 2023 09:08
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Потери российской армии на 24 июля: обновленные данные Генштаба
Армия РФ. Иллюстративное фото: REUTERS
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российская армия на 24 июля за время полномасштабной войны потеряла около 242 620 своих солдат. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В течение 23 июля украинские военные ликвидировали около 660 окупантов.

Также армия РФ лишилась 11 танков, 13 бронемашин, 17 артиллерийских систем, 5 беспилотников и 10 единиц автомобильной техники.

Потери оккупантов за время полномасштабного вторжения

Общие боевые потери оккупационного контингента следующие:

  • личного состава /personnel около/ about 242620 (+660) человек ликвидировано /persons were liquidated;
  • танков/tanks 4162 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин / APV 8118 (+13) ед;
  • артиллерийских систем / artillery systems 4675 (+17) ед;
  • РСЗО / MLRS – 697 (+0) ед;
  • средств ПВО / Anti-aircraft warfare systems 452 (+1) ед;
  • самолетов/aircraft 315 (+0) ед;
  • вертолетов / helicopters 310 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level 3963 (+5);
  • крылатые ракеты / cruise missiles 1307 (+9);
  • кораблей /катеров/warships/boats 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks 7182 (+10) ед;
  • специальной техники / special equipment 698 (+2).
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Утраты армии РФ 24 июля 2023 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Генштабе рассказали об ожесточенных боях по нескольким направлениям.

Также Зеленский объяснил, почему контрнаступление ВСУ продвигается медленно.

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