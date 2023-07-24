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Втрати російської армії на 24 липня: оновлені дані Генштабу

24 липня 2023 09:08
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Втрати російської армії на 24 липня: оновлені дані Генштабу
Армія РФ. Ілюстративне фото: REUTERS
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російська армія станом на 24 липня за час повномасштабної війни втратила близько 242620 своїх солдатів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Впродовж 23 липня українські військові ліквідували близько 660 окупантів. 

Також армія РФ втратила 11 танків, 13 бронемашин, 17 артилерійських систем, 5 безпілотників та 10 одиниць автомобільної техніки. 

Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу / personnel близько/ about 242620 (+660) осіб ліквідовано / persons were liquidated;
  • танків / tanks 4162 (+11) од;
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 8118 (+13) од;
  • артилерійських систем / artillery systems 4675 (+17) од;
  • РСЗВ / MLRS 697 (+0) од;
  • засобыв ППО / Anti-aircraft warfare systems 452 (+1) од;
  • літаків / aircraft 315 (+0) од;
  • гелікоптерів / helicopters 310 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level 3963 (+5);
  • крилатих ракет / cruise missiles 1307 (+9);
  • кораблів /катерів / warships / boats 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks 7182 (+10) од;
  • спеціальної техніки / special equipment 698 (+2).
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Втрати російської армії 24 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про запеклі бої на кількох напрямках.

Також Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ просувається повільно.

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