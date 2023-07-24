Втрати російської армії на 24 липня: оновлені дані Генштабу

Армія РФ. Ілюстративне фото: REUTERS

Російська армія станом на 24 липня за час повномасштабної війни втратила близько 242620 своїх солдатів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Впродовж 23 липня українські військові ліквідували близько 660 окупантів.

Також армія РФ втратила 11 танків, 13 бронемашин, 17 артилерійських систем, 5 безпілотників та 10 одиниць автомобільної техніки.

Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу / personnel — близько/ about 242620 (+660) осіб ліквідовано / persons were liquidated;

танків / tanks — 4162 (+11) од;

бойових броньованих машин / APV ‒ 8118 (+13) од;

артилерійських систем / artillery systems — 4675 (+17) од;

РСЗВ / MLRS — 697 (+0) од;

засобыв ППО / Anti-aircraft warfare systems — 452 (+1) од;

літаків / aircraft — 315 (+0) од;

гелікоптерів / helicopters — 310 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 3963 (+5);

крилатих ракет / cruise missiles — 1307 (+9);

кораблів /катерів / warships / boats — 18 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7182 (+10) од;

спеціальної техніки / special equipment — 698 (+2).

Втрати російської армії 24 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у Генштабі розповіли про запеклі бої на кількох напрямках.

Також Зеленський пояснив, чому контрнаступ ЗСУ просувається повільно.