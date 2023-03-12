Потери российской армии близятся до 160 тысяч человек: новая сводка Генштаба

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов. Так, за прошедшие сутки, 11 марта украинские военные ликвидировали 1090 российских солдат.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери оккупантов

Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 12 12 марта 2023 года следующие:

личного состава — около 159090 (+1090) человек ликвидировано;

танков — 3466 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 6769 (+7) единиц;

артиллерийских систем — 2487 (+4) единиц;

РСЗО — 493 (+0) единиц;

средства ПВО — 259 (+2) единиц;

самолетов — 304 (+0) единиц;

вертолетов — 289 (+0) м

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+0);

крылатые ракеты — 907 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 5348 (+4) единиц;

специальная техника — 242 (+0).

Напомним, что в течение прошедших суток на восточной границе Украины продолжались боевые действия между украинскими вооруженными силами и сепаратистами, которых поддерживают войска рф. За этот период украинские войска отбили 92 атаки на 5 направлениях и провели 10 успешных ударов по позициям противника.