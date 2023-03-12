Потери российской армии близятся до 160 тысяч человек: новая сводка Генштаба
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов. Так, за прошедшие сутки, 11 марта украинские военные ликвидировали 1090 российских солдат.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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Потери оккупантов
Ориентировочно потери оккупантов с 24 февраля 2022 года по 12 12 марта 2023 года следующие:
- личного состава — около 159090 (+1090) человек ликвидировано;
- танков — 3466 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин — 6769 (+7) единиц;
- артиллерийских систем — 2487 (+4) единиц;
- РСЗО — 493 (+0) единиц;
- средства ПВО — 259 (+2) единиц;
- самолетов — 304 (+0) единиц;
- вертолетов — 289 (+0) м
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2108 (+0);
- крылатые ракеты — 907 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 5348 (+4) единиц;
- специальная техника — 242 (+0).
Напомним, что в течение прошедших суток на восточной границе Украины продолжались боевые действия между украинскими вооруженными силами и сепаратистами, которых поддерживают войска рф. За этот период украинские войска отбили 92 атаки на 5 направлениях и провели 10 успешных ударов по позициям противника.