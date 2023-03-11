ВСУ за неполные сутки уменьшили российские войска под Бахмутом на полтысячи воинов, — Череватый
Российские оккупационные войска в сутки только на Бахмутском направлении потеряли 221 солдата убитыми. Еще 314 окупантов были выведены из строя, получив ранения.
Об этом представитель Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый заявил в эфире национального телемарафона единых новостей.
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Огромные потери россиян в Бахмуте
Боевые действия в Бахмуте и окрестностях, отметил Сергей Череватый, очень активны.
За сутки произошло 53 боевых столкновения, 23 из них — в районе самого города Бахмут. Россияне 16 раз обстреляли этот украинский город-крепость.
Несмотря на свою активность, россияне продолжают терять большое количество единиц живой силы.
Только за сутки и только в районе Бахмута был убит 221 оккупант. Еще 314 получили ранения разной степени тяжести.
Связь с городом есть
По словам Череватого, украинская армия делает все, чтобы поставлять базирующимся в Бахмуте подразделениям оружие, продовольствие, амуницию и медикаменты.
Также из Бахмута вывозят из города раненых украинских военных.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главным вопросом встречи была целесообразность продолжения оборонной операции в Бахмуте.
Президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александра Сырского относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Бахмуте.
В разведке Британии отмечают, что линия фронта в Бахмуте проходит через реку Бахмутку, на которой взорваны все мосты. Восточная, оккупированная часть города стала для российских наемников из "Вагнера" настоящей зоной смерти.
Фото: УП