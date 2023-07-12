Потери России на 12 июля: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Уничтоженные оккупанты
За 11 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 510 российских военных.
Кроме того, россияне потеряли один танк, семь бронемашин, 17 артиллерийских систем, два РСЗО и 33 беспилотника.
Потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 235 530 (+510) человек ликвидировано;
- танков — 4 090 (+1) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 990 (+7) ед.;
- артиллерийских систем — 4 402 (+17) ед.;
- РСЗО — 674 (+2) ед.;
- средств ПВО — 415 (+1) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 310 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 726 (+33) ед.;
- крылатых ракет — 1 271 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 978 (+12) ед.;
- специальной техники — 647 (+7) ед.
Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов, показывающих актуальную ситуацию по состоянию на 12 июля.