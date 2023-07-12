Потери России на 12 июля: статистика Генштаба

Украинский танк на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 11 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 510 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли один танк, семь бронемашин, 17 артиллерийских систем, два РСЗО и 33 беспилотника.

Потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 235 530 (+510) человек ликвидировано;

танков — 4 090 (+1) ед.;

боевых бронированных машин — 7 990 (+7) ед.;

артиллерийских систем — 4 402 (+17) ед.;

РСЗО — 674 (+2) ед.;

средств ПВО — 415 (+1) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 310 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 726 (+33) ед.;

крылатых ракет — 1 271 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 978 (+12) ед.;

специальной техники — 647 (+7) ед.

Потери российской армии на 12 июля 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов, показывающих актуальную ситуацию по состоянию на 12 июля.