Втрати Росії на 12 липня: статистика Генштабу
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Знищені окупанти
За 11 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 510 російських військових.
Крім того, росіяни втратили один танк, сім бронемашин, 17 артилерійських систем, два РСЗВ і 33 безпілотники.
Втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 235 530 (+510) осіб ліквідовано;
- танків — 4 090 (+1) од.;
- бойових броньованих машин — 7 990 (+7) од.;
- артилерійських систем — 4 402 (+17) од.;
- РСЗВ — 674 (+2) од.;
- засобів ППО — 415 (+1) од.;
- літаків — 315 (+0) од.;
- гелікоптерів — 310 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 726 (+33) од.;
- крилатих ракет — 1 271 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 978 (+12) од.;
- спеціальної техніки — 647 (+7) од.
Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 12 липня.