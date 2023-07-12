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Втрати Росії на 12 липня: статистика Генштабу

12 липня 2023 08:24
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 12 липня: статистика Генштабу
Український танк на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Знищені окупанти

За 11 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 510 російських військових. 

Крім того, росіяни втратили один танк, сім бронемашин, 17 артилерійських систем, два РСЗВ і 33 безпілотники.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 235 530 (+510) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 090 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 990 (+7) од.;
  • артилерійських систем — 4 402 (+17) од.;
  • РСЗВ — 674 (+2) од.;
  • засобів ППО — 415 (+1) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 310 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 726 (+33) од.;
  • крилатих ракет — 1 271 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 978 (+12) од.;
  • спеціальної техніки — 647 (+7) од.
Втрати російської армії на 12 липня 2023 року
Втрати російської армії на 12 липня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 12 липня.

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