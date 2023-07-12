Втрати Росії на 12 липня: статистика Генштабу

Український танк на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Знищені окупанти

За 11 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 510 російських військових.

Крім того, росіяни втратили один танк, сім бронемашин, 17 артилерійських систем, два РСЗВ і 33 безпілотники.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 235 530 (+510) осіб ліквідовано;

танків — 4 090 (+1) од.;

бойових броньованих машин — 7 990 (+7) од.;

артилерійських систем — 4 402 (+17) од.;

РСЗВ — 674 (+2) од.;

засобів ППО — 415 (+1) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 310 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 726 (+33) од.;

крилатих ракет — 1 271 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 978 (+12) од.;

спеціальної техніки — 647 (+7) од.

Втрати російської армії на 12 липня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 12 липня.