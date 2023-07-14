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Потери России на 14 июля: статистика Генштаба

14 июля 2023 08:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России на 14 июля: статистика Генштаба
Украинская армия во время контрнаступления. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 13 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 550 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, девять бронемашин, 24 артиллерийских системы, две РСЗО и 31 беспилотник.

Потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 236 590 (+550) человек ликвидировано;
  • танков — 4 097 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин — 8 008 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 449 (+24) ед.;
  • РСЗО — 680 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 423 (+2) ед.;
  • самолетов — 315 (+0) ед.;
  • вертолетов — 310 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 783 (+31) ед.;
  • крылатых ракет — 1273 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7 019 (+24) ед.;
  • специальной техники — 662 (+10) ед.
Потери российской армии на 14 июля 2023 года
Потери российской армии на 14 июля 2023 года

Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов, показывающих актуальную ситуацию по состоянию на 14 июля.

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