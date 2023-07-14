Потери России на 14 июля: статистика Генштаба

Украинская армия во время контрнаступления. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 550 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 13 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 550 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, девять бронемашин, 24 артиллерийских системы, две РСЗО и 31 беспилотник.

Потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 236 590 (+550) человек ликвидировано;

танков — 4 097 (+5) ед.;

боевых бронированных машин — 8 008 (+9) ед.;

артиллерийских систем — 4 449 (+24) ед.;

РСЗО — 680 (+2) ед.;

средств ПВО — 423 (+2) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 310 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 783 (+31) ед.;

крылатых ракет — 1273 (+2) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 7 019 (+24) ед.;

специальной техники — 662 (+10) ед.

Потери российской армии на 14 июля 2023 года

Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов, показывающих актуальную ситуацию по состоянию на 14 июля.