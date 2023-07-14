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Втрати Росії на 14 липня: статистика Генштабу

14 липня 2023 08:14
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 14 липня: статистика Генштабу
Українська армія під час контрнаступу. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 550 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Знищені окупанти

За 13 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 550 російських військових. 

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, дев’ять бронемашин, 24 артилерійські системи, дві РСЗВ і 31 безпілотник.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 097 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин — 8 008 (+9) од.;
  • артилерійських систем — 4 449 (+24) од.;
  • РСЗВ — 680 (+2) од.;
  • засобів ППО — 423 (+2) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 310 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 783 (+31) од.;
  • крилатих ракет — 1 273 (+2) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7 019 (+24) од.;
  • спеціальної техніки — 662 (+10) од.
Втрати російської армії на 14 липня 2023 року
Втрати російської армії на 14 липня 2023 року

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 14 липня.

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