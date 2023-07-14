Втрати Росії на 14 липня: статистика Генштабу

Українська армія під час контрнаступу. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 550 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Знищені окупанти

За 13 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 550 російських військових.

Крім того, росіяни втратили п’ять танків, дев’ять бронемашин, 24 артилерійські системи, дві РСЗВ і 31 безпілотник.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 236 590 (+550) осіб ліквідовано;

танків — 4 097 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 8 008 (+9) од.;

артилерійських систем — 4 449 (+24) од.;

РСЗВ — 680 (+2) од.;

засобів ППО — 423 (+2) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 310 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 783 (+31) од.;

крилатих ракет — 1 273 (+2) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7 019 (+24) од.;

спеціальної техніки — 662 (+10) од.

Втрати російської армії на 14 липня 2023 року

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 14 липня.