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Потери России на 22 июня: статистика Генштаба

22 июня 2023 08:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России на 22 июня: статистика Генштаба
Украинский военный наносит удар по оккупантам. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 21 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, 12 бронемашин, 21 артиллерийскую систему и две ракетные системы залпового огня.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 222 650 (+650) человек ликвидировано;
  • танков — 4013 (+7) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 783 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 941 (+21) ед.;
  • РСЗО — 617 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 376 (+1) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 307 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 438 (+10) ед.;
  • крылатых ракет — 1 214 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 678 (+11) ед.;
  • специальной техники — 539 (+0) ед.
Потери российской армии на 22 июня 2023 года
Потери российской армии на 22 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких ресурсов.

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