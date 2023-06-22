Потери России на 22 июня: статистика Генштаба

Украинский военный наносит удар по оккупантам. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 21 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли семь танков, 12 бронемашин, 21 артиллерийскую систему и две ракетные системы залпового огня.

Общие потери армии РФ за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 222 650 (+650) человек ликвидировано;

танков — 4013 (+7) ед.;

боевых бронированных машин — 7 783 (+12) ед.;

артиллерийских систем — 3 941 (+21) ед.;

РСЗО — 617 (+2) ед.;

средств ПВО — 376 (+1) ед.;

самолетов — 314 (+0) ед.;

вертолетов — 307 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 438 (+10) ед.;

крылатых ракет — 1 214 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 678 (+11) ед.;

специальной техники — 539 (+0) ед.

Потери российской армии на 22 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких ресурсов.