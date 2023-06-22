Потери России на 22 июня: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Ликвидированные захватчики
За 21 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 600 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли семь танков, 12 бронемашин, 21 артиллерийскую систему и две ракетные системы залпового огня.
Общие потери армии РФ за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 222 650 (+650) человек ликвидировано;
- танков — 4013 (+7) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 783 (+12) ед.;
- артиллерийских систем — 3 941 (+21) ед.;
- РСЗО — 617 (+2) ед.;
- средств ПВО — 376 (+1) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 307 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 438 (+10) ед.;
- крылатых ракет — 1 214 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 678 (+11) ед.;
- специальной техники — 539 (+0) ед.
Напомним, что за событиями российско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких ресурсов.