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Втрати Росії на 22 червня: статистика Генштабу

22 червня 2023 08:42
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 22 червня: статистика Генштабу
Український військовий завдає удару по окупантах. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 21 червня українські захисники знищили на фронтах війни понад 600 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили сім танків, 12 бронемашин, 21 артилерійську систему і дві ракетні системи залпового вогню.

Загальні втрати армії рф за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 222 650 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 013 (+7) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 783 (+12) од.;
  • артилерійських систем — 3 941 (+21) од.;
  • РСЗВ — 617 (+2) од.;
  • засобів ППО — 376 (+1) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 307 (+1) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 438 (+10) од.;
  • крилатих ракет — 1 214 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 678 (+11) од.;
  • спеціальної техніки — 539 (+0) од.
Втрати російської армії на 22 червня 2023 року
Втрати російської армії на 22 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн за допомогою кількох ресурсів.

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