Потери России на 23 июня: впечатляющая статистика Генштаба

Украинский танк на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 650 человек. Кроме того, захватчики потеряли рекордное количество артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 22 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 650 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 15 бронемашин и 44 артиллерийских системы. Такое количество уничтоженных артсистем армии РФ является рекордным за все время полномасштабной войны.

Общие потери российской армии за все время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 223 330 (+680) человек ликвидировано;

танков — 4 017 (+4) ед.;

боевых бронированных машин — 7 798 (+15) ед.;

артиллерийских систем — 3 985 (+44) ед.;

РСЗО — 617 (+0) ед.;

средств ПВО — 379 (+3) ед.;

самолетов — 314 (+0) ед.;

вертолетов — 307 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 447 (+9) ед.;

крылатых ракет — 1 214 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 708 (+30) ед.;

специальной техники — 545 (+6) ед.

Потери российской армии на 23 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что события российско-украинской войны можно отслеживать онлайн на сайтах Deepstate и Liveuamap.