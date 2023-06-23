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Потери России на 23 июня: впечатляющая статистика Генштаба

23 июня 2023 08:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России на 23 июня: впечатляющая статистика Генштаба
Украинский танк на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 650 человек. Кроме того, захватчики потеряли рекордное количество артиллерийских систем.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 22 июня украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 650 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, 15 бронемашин и 44 артиллерийских системы. Такое количество уничтоженных артсистем армии РФ является рекордным за все время полномасштабной войны.

Общие потери российской армии за все время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 223 330 (+680) человек ликвидировано;
  • танков — 4 017 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 798 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 985 (+44) ед.;
  • РСЗО — 617 (+0) ед.;
  • средств ПВО — 379 (+3) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 307 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 447 (+9) ед.;
  • крылатых ракет — 1 214 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 708 (+30) ед.;
  • специальной техники — 545 (+6) ед.
Потери российской армии на 23 июня 2023 года
Потери российской армии на 23 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что события российско-украинской войны можно отслеживать онлайн на сайтах Deepstate и Liveuamap.

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