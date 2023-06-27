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Потери России на 27 июня: статистика Генштаба

27 июня 2023 08:39
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России на 27 июня: статистика Генштаба
Силы спецопераций на фронте. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 26 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 590 российских захватчиков.

Кроме того, россияне лишились пяти танков, 14 бронемашин, 28 артиллерийской системы, двух ракетных систем залпового огня и 10 беспилотников.

Общие потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 226 170 (+590) человек ликвидировано;
  • танков — 4 036 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 834 (+14) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 083 (+28) ед.;
  • РСЗО — 626 (+2) ед.;
  • средств ПВО — 386 (+1) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 308 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 492 (+10) ед.;
  • крылатых ракет — 1 261 (+2) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 772 (+21) ед.;
  • специальной техники — 563 (+6) ед.
Потери российской армии на 27 июня 2023 года
Потери российской армии на 27 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что Генштаб ВСУ показал, как Силы обороны Украины уничтожили логистический маршрут оккупантов на территории Донецкой области.

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