Потери России на 3 июля: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Уничтоженные захватчики
За 2 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 600 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли пять танков, 11 бронемашин, 32 артиллерийские системы, четыре РСЗО и 16 беспилотников.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 230 260 (+600) человек ликвидировано;
- танков — 4 057 (+5) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 899 (+11) ед.;
- артиллерийских систем — 4 220 (+32) ед.;
- РСЗО — 641 (+4) ед.;
- средств ПВО — 391 (+1) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 309 (+1) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 573 (+16) ед.;
- крылатых ракет — 1 264 (+3) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 834 (+18) ед.;
- специальной техники — 590 (+7) ед.
Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн посредством количества онлайн-ресурсов.