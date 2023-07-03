Потери России на 3 июля: статистика Генштаба

Украинская армия бьет по врагу. Фото: Facebook Генерального штаба ВС Украины

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 2 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, 11 бронемашин, 32 артиллерийские системы, четыре РСЗО и 16 беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 230 260 (+600) человек ликвидировано;

танков — 4 057 (+5) ед.;

боевых бронированных машин — 7 899 (+11) ед.;

артиллерийских систем — 4 220 (+32) ед.;

РСЗО — 641 (+4) ед.;

средств ПВО — 391 (+1) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 309 (+1) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 573 (+16) ед.;

крылатых ракет — 1 264 (+3) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 834 (+18) ед.;

специальной техники — 590 (+7) ед.

Потери российской армии на 3 июля 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн посредством количества онлайн-ресурсов.