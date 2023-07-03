Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Потери России на 3 июля: статистика Генштаба arrow

Потери России на 3 июля: статистика Генштаба

3 июля 2023 08:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России на 3 июля: статистика Генштаба
Украинская армия бьет по врагу. Фото: Facebook Генерального штаба ВС Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте также:

Уничтоженные захватчики

За 2 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 600 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли пять танков, 11 бронемашин, 32 артиллерийские системы, четыре РСЗО и 16 беспилотников.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 230 260 (+600) человек ликвидировано;
  • танков — 4 057 (+5) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 899 (+11) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 220 (+32) ед.;
  • РСЗО — 641 (+4) ед.;
  • средств ПВО — 391 (+1) ед.;
  • самолетов — 315 (+0) ед.;
  • вертолетов — 309 (+1) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 573 (+16) ед.;
  • крылатых ракет — 1 264 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 834 (+18) ед.;
  • специальной техники — 590 (+7) ед.
Потери российской армии на 3 июля 2023 года
Потери российской армии на 3 июля 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн посредством количества онлайн-ресурсов.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новые коммунальные тарифы, цены на бензин, пенсии и штрафы: что ждет украинцев с 1 июля

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз