Потери России на 30 июня: данные Генштаба

Потери России на 30 июня: статистика Генштаба
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Об этом говорится в новом своде Генштаба.
Уничтоженные захватчики
За 28 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 560 российских оккупантов.
Кроме того, россияне потеряли три танка, 6 бронемашин, 11 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 6 беспилотников и 5 единиц автомобильной техники.
Общие потери оккупационной армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — 228340 (+560) человек;
- танков — 4041 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 7863 (+6) ед;
- артиллерийских систем — 4127 (+11) ед;
- РСЗО — 630 (+3) ед;
- средства ПВО — 389 (+1) ед;
- самолетов — 315 (+0) ед;
- вертолетов — 308 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3519 (+6);
- крылатые ракеты — 1261 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6785 (+5) ед;
- специальная техника — 569 (+0).
Напомним, что в течение 29 июня украинская армия нанесла более 30 точных ударов по позициям российских оккупантов. В частности, было поражено 13 артиллерийских систем на боевых позициях.