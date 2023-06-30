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Потери России на 30 июня: статистика Генштаба

30 июня 2023 09:01
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Козюк Татьяна
редактор
Потери России на 30 июня: данные Генштаба
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом говорится в новом своде Генштаба.

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За 28 июня украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 560 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли три танка, 6 бронемашин, 11 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 6 беспилотников и 5 единиц автомобильной техники.

Общие потери оккупационной армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — 228340 (+560) человек;
  • танков — 4041 (+3) ед;
  • боевых бронированных машин — 7863 (+6) ед;
  • артиллерийских систем — 4127 (+11) ед;
  • РСЗО — 630 (+3) ед;
  • средства ПВО — 389 (+1) ед;
  • самолетов — 315 (+0) ед;
  • вертолетов — 308 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3519 (+6);
  • крылатые ракеты — 1261 (+0);
  • корабли /катера — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6785 (+5) ед;
  • специальная техника — 569 (+0).

 

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Потери россиян на 29 июня 2023 года. Фото: Генштаб

Напомним, что в течение 29 июня украинская армия нанесла более 30 точных ударов по позициям российских оккупантов. В частности, было поражено 13 артиллерийских систем на боевых позициях.

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