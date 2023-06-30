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Втрати Росії на 30 червня: статистика Генштабу

30 червня 2023 09:01
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати Росії на 30 червня: дані Генштабу
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу Сили оборони ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу

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За 28 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 560 російських окупантів. 

Крім того, росіяни втратили три танки, 6 бронемашин, 11 артилерійських систем, один засіб ППО, 6 безпілотників та 5 одиниць автомобільної техніки.

Загальні втрати окупаційної армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — 228340 (+560) осіб;
  • танків — 4041 (+3) од;
  • бойових броньованих машин — 7863 (+6) од;
  • артилерійських систем — 4127 (+11) од;
  • РСЗВ — 630 (+3) од;
  • засоби ППО — 389 (+1) од;
  • літаків — 315 (+0) од;
  • гелікоптерів — 308 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3519 (+6);
  • крилаті ракети — 1261 (+0);
  • кораблі /катери — 18 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6785 (+5) од;
  • спеціальна техніка — 569 (+0).

 

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Втрати росіян на 29 червня 2023 року. Фото: Генштаб

Нагадаємо, що протягом 29 червня українська армія завдала понад 30 точних ударів по позиціях російських окупантів. Зокрема, були уражені 13 артилерійських систем на бойових позиціях.

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