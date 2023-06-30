Втрати Росії на 30 червня: дані Генштабу

Втрати Росії на 30 червня: статистика Генштабу
За минулу добу Сили оборони ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.
Про це йдеться у новому зведенні Генштабу.
Знищені загарбники
За 28 червня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 560 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили три танки, 6 бронемашин, 11 артилерійських систем, один засіб ППО, 6 безпілотників та 5 одиниць автомобільної техніки.
Загальні втрати окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — 228340 (+560) осіб;
- танків — 4041 (+3) од;
- бойових броньованих машин — 7863 (+6) од;
- артилерійських систем — 4127 (+11) од;
- РСЗВ — 630 (+3) од;
- засоби ППО — 389 (+1) од;
- літаків — 315 (+0) од;
- гелікоптерів — 308 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3519 (+6);
- крилаті ракети — 1261 (+0);
- кораблі /катери — 18 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6785 (+5) од;
- спеціальна техніка — 569 (+0).
Нагадаємо, що протягом 29 червня українська армія завдала понад 30 точних ударів по позиціях російських окупантів. Зокрема, були уражені 13 артилерійських систем на бойових позиціях.