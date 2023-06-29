Окупанти обстріляли Херсонщину з артилерії, є загиблі

Російський снаряд після обстрілу Херсонської області 29 червня. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У четвер, 29 червня, окупанти з артилерії обстріляли Білозерську громаду Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, ще одна людина поранена.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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У четвер, 29 червня, близько 07:20 ранку російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади Херсонської області.

Внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям. Ще одна жителька отримала поранення.

Наслідки обстрілу Херсонської області 29 червня. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Також уламки пошкодили приватні будинки та господарські споруди.

Наслідки обстрілу Херсонської області 29 червня. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Внаслідок звірств окупантів в Україні за процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапила піцерія у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.

Ближче до обіду 28 червня кількість загиблих наблизилася до десяти.

Станом на 29 червня відомо про 12 загиблих та 65 постраждалих.

Національна поліція оприлюднила фото з місця трагедії.