Потери России на 4 июля: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Уничтоженные оккупанты
За 3 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 770 российских военных.
Кроме того, россияне потеряли два танка, девять бронемашин, 32 артиллерийских системы, шесть РСЗО и 29 беспилотников.
Потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 231 030 (+770) человек ликвидировано;
- танков — 4 059 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 908 (+9) ед.;
- артиллерийских систем — 4 252 (+32) ед.;
- РСЗО — 647 (+6) ед.;
- средств ПВО — 394 (+3) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 309 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 602 (+29) ед.;
- крылатых ракет — 1264 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 843 (+9) ед.;
- специальной техники — 590 (+0) ед.
Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов.