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Потери России на 4 июля: статистика Генштаба

4 июля 2023 08:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Потери России на 4 июля: статистика Генштаба
Украинский танк на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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За 3 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 770 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли два танка, девять бронемашин, 32 артиллерийских системы, шесть РСЗО и 29 беспилотников.

Потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 231 030 (+770) человек ликвидировано;
  • танков — 4 059 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 908 (+9) ед.;
  • артиллерийских систем — 4 252 (+32) ед.;
  • РСЗО — 647 (+6) ед.;
  • средств ПВО — 394 (+3) ед.;
  • самолетов — 315 (+0) ед.;
  • вертолетов — 309 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 602 (+29) ед.;
  • крылатых ракет — 1264 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 843 (+9) ед.;
  • специальной техники — 590 (+0) ед.
Потери российской армии на 4 июля 2023 года
Потери российской армии на 4 июля 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов.

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