Втрати Росії на 4 липня: статистика Генштабу
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 800 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Знищені окупанти
За 3 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 770 російських військових.
Крім того, росіяни втратили два танки, дев’ять бронемашин, 32 артилерійські системи, шість РСЗВ і 29 безпілотників.
Втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 231 030 (+770) осіб ліквідовано;
- танків — 4 059 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7 908 (+9) од.;
- артилерійських систем — 4 252 (+32) од.;
- РСЗВ — 647 (+6) од.;
- засобів ППО — 394 (+3) од.;
- літаків — 315 (+0) од.;
- гелікоптерів — 309 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 602 (+29) од.;
- крилатих ракет — 1 264 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 843 (+9) од.;
- спеціальної техніки — 590 (+0) од.
Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів.