Втрати Росії на 4 липня: статистика Генштабу

Український танк на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 800 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Знищені окупанти

За 3 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 770 російських військових.

Крім того, росіяни втратили два танки, дев’ять бронемашин, 32 артилерійські системи, шість РСЗВ і 29 безпілотників.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 231 030 (+770) осіб ліквідовано;

танків — 4 059 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7 908 (+9) од.;

артилерійських систем — 4 252 (+32) од.;

РСЗВ — 647 (+6) од.;

засобів ППО — 394 (+3) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 309 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 602 (+29) од.;

крилатих ракет — 1 264 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 843 (+9) од.;

спеціальної техніки — 590 (+0) од.

Втрати російської армії на 4 липня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів.