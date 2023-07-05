Потери России на 5 июля: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Уничтоженные оккупанты
За 4 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 670 российских военных.
Кроме того, россияне потеряли три танка, девять бронемашин, 36 артиллерийских систем, девять РСЗО и 12 беспилотников.
Потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 231 700 (+670) человек ликвидировано;
- танков — 4 062 (+3) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 917 (+9) ед.;
- артиллерийских систем — 4 288 (+36) ед.;
- РСЗО — 656 (+9) ед.;
- средств ПВО — 395 (+1) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 309 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 614 (+12) ед.;
- крылатых ракет — 1 264 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 865 (+22) ед.;
- специальной техники — 598 (+8) ед.
Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов, показывающих актуальную ситуацию по состоянию на 5 июля.