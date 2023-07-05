Потери России на 5 июля: статистика Генштаба

Украинские войска наносят удар по оккупантам. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 700 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 4 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 670 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли три танка, девять бронемашин, 36 артиллерийских систем, девять РСЗО и 12 беспилотников.

Потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 231 700 (+670) человек ликвидировано;

танков — 4 062 (+3) ед.;

боевых бронированных машин — 7 917 (+9) ед.;

артиллерийских систем — 4 288 (+36) ед.;

РСЗО — 656 (+9) ед.;

средств ПВО — 395 (+1) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 309 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 614 (+12) ед.;

крылатых ракет — 1 264 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 865 (+22) ед.;

специальной техники — 598 (+8) ед.

Потери российской армии на 5 июля 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов, показывающих актуальную ситуацию по состоянию на 5 июля.