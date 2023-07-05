Втрати Росії на 5 липня: статистика Генштабу
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Знищені окупанти
За 4 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 670 російських військових.
Крім того, росіяни втратили три танки, дев’ять бронемашин, 36 артилерійських систем, дев’ять РСЗВ і 12 безпілотників.
Втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 231 700 (+670) осіб ліквідовано;
- танків — 4 062 (+3) од.;
- бойових броньованих машин — 7 917 (+9) од.;
- артилерійських систем — 4 288 (+36) од.;
- РСЗВ — 656 (+9) од.;
- засобів ППО — 395 (+1) од.;
- літаків — 315 (+0) од.;
- гелікоптерів — 309 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 614 (+12) од.;
- крилатих ракет — 1 264 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 865 (+22) од.;
- спеціальної техніки — 598 (+8) од.
Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 5 липня.