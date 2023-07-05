Втрати Росії на 5 липня: статистика Генштабу

Українські війська завдають удару по окупантах. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Знищені окупанти

За 4 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 670 російських військових.

Крім того, росіяни втратили три танки, дев’ять бронемашин, 36 артилерійських систем, дев’ять РСЗВ і 12 безпілотників.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 231 700 (+670) осіб ліквідовано;

танків — 4 062 (+3) од.;

бойових броньованих машин — 7 917 (+9) од.;

артилерійських систем — 4 288 (+36) од.;

РСЗВ — 656 (+9) од.;

засобів ППО — 395 (+1) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 309 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 614 (+12) од.;

крилатих ракет — 1 264 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 865 (+22) од.;

спеціальної техніки — 598 (+8) од.

Втрати російської армії на 5 липня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 5 липня.