Потери России на 6 июля: статистика Генштаба
Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Уничтоженные оккупанты
За 5 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 600 российских военных.
Кроме того, россияне потеряли шесть танков, 15 бронемашин, 22 артиллерийские системы, одну РСЗО и 21 беспилотник.
Потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 232 300 (+600) человек ликвидировано;
- танков — 4 068 (+6) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 932 (+15) ед.;
- артиллерийских систем — 4 310 (+22) ед.;
- РСЗО — 657 (+1) ед.;
- средств ПВО — 404 (+9) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 309 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 635 (+21) ед.;
- крылатых ракет — 1264 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 888 (+23) ед.;
- специальной техники — 605 (+7) ед.
Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов, показывающих актуальную ситуацию по состоянию на 6 июля.