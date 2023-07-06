Потери России на 6 июля: статистика Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: Facebook Генштаба ВСУ

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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За 5 июля украинские защитники ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 600 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли шесть танков, 15 бронемашин, 22 артиллерийские системы, одну РСЗО и 21 беспилотник.

Потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 232 300 (+600) человек ликвидировано;

танков — 4 068 (+6) ед.;

боевых бронированных машин — 7 932 (+15) ед.;

артиллерийских систем — 4 310 (+22) ед.;

РСЗО — 657 (+1) ед.;

средств ПВО — 404 (+9) ед.;

самолетов — 315 (+0) ед.;

вертолетов — 309 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3 635 (+21) ед.;

крылатых ракет — 1264 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 888 (+23) ед.;

специальной техники — 605 (+7) ед.

Потери российской армии на 6 июля 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов, показывающих актуальную ситуацию по состоянию на 6 июля.