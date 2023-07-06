Втрати Росії на 6 липня: статистика Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 5 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 600 російських військових.

Крім того, росіяни втратили шість танків, 15 бронемашин, 22 артилерійські системи, одну РСЗВ і 21 безпілотник.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано;

танків — 4 068 (+6) од.;

бойових броньованих машин — 7 932 (+15) од.;

артилерійських систем — 4 310 (+22) од.;

РСЗВ — 657 (+1) од.;

засобів ППО — 404 (+9) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 309 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 635 (+21) од.;

крилатих ракет — 1 264 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 888 (+23) од.;

спеціальної техніки — 605 (+7) од.

Втрати російської армії на 6 липня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 6 липня.