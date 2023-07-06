Втрати Росії на 6 липня: статистика Генштабу
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Знищені окупанти
За 5 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 600 російських військових.
Крім того, росіяни втратили шість танків, 15 бронемашин, 22 артилерійські системи, одну РСЗВ і 21 безпілотник.
Втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано;
- танків — 4 068 (+6) од.;
- бойових броньованих машин — 7 932 (+15) од.;
- артилерійських систем — 4 310 (+22) од.;
- РСЗВ — 657 (+1) од.;
- засобів ППО — 404 (+9) од.;
- літаків — 315 (+0) од.;
- гелікоптерів — 309 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 635 (+21) од.;
- крилатих ракет — 1 264 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 888 (+23) од.;
- спеціальної техніки — 605 (+7) од.
Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 6 липня.