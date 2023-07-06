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Втрати Росії на 6 липня: статистика Генштабу

6 липня 2023 09:46
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Втрати Росії на 6 липня: статистика Генштабу
Український військовий на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить приблизно 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини, артилерійські системи і засоби ППО.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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За 5 липня українські захисники ліквідували на фронтах війни орієнтовно 600 російських військових. 

Крім того, росіяни втратили шість танків, 15 бронемашин, 22 артилерійські системи, одну РСЗВ і 21 безпілотник.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано;
  • танків — 4 068 (+6) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 932 (+15) од.;
  • артилерійських систем — 4 310 (+22) од.;
  • РСЗВ — 657 (+1) од.;
  • засобів ППО — 404 (+9) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 309 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 635 (+21) од.;
  • крилатих ракет — 1 264 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 888 (+23) од.;
  • спеціальної техніки — 605 (+7) од.
Втрати російської армії на 6 липня 2023 року
Втрати російської армії на 6 липня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількох онлайн-ресурсів, які показують актуальну ситуацію станом на 6 липня.

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