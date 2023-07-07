Потери России на 7 июля: статистика Генштаба
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику.
Об этом говорится в новом своде Генштаба.
Уничтоженные захватчики
За 6 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 510 российских военных.
Кроме того, россияне потеряли 2 танка, 12 бронемашин, 20 артиллерийских систем, 4 средства ПВО, 17 беспилотников, 7 крылатых ракет, а также 10 единиц автомобильной техники и 7 единиц специальной техники.
Потери российской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 232 300 (+600) человек ликвидировано;
- танков — 4070 (+2) ед.;
- боевых бронированных машин — 7944 (+12) ед.;
- артиллерийских систем — 4330 (+20) ед.;
- РСЗО — 657 (+1) ед.;
- средств ПВО — 408 (+4) ед.;
- самолетов — 315 (+0) ед.;
- вертолетов — 309 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3652 (+17) ед.;
- крылатых ракет — 1271 (+7) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6898 (+10) ед.;
- специальной техники — 612 (+7) ед.
Напомним, в Генштабе сообщили, на каких направлениях ВСУ продолжают контрнаступление. Следовательно, контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается на двух южных направлениях и под Бахмутом. В районе этого города Силы обороны продвигаются вперед и выбивают врага.