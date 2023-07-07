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Потери России на 7 июля: статистика Генштаба

7 июля 2023 12:36
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Козюк Татьяна
редактор
Потери России на 7 июля: статистика Генштаба
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику.

Об этом говорится в новом своде Генштаба.

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За 6 июля ВСУ ликвидировали на фронтах войны ориентировочно 510 российских военных.

Кроме того, россияне потеряли 2 танка, 12 бронемашин, 20 артиллерийских систем, 4 средства ПВО, 17 беспилотников, 7 крылатых ракет, а также 10 единиц автомобильной техники и 7 единиц специальной техники.

Потери российской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 232 300 (+600) человек ликвидировано;
  • танков — 4070 (+2) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7944 (+12) ед.;
  • артиллерийских систем — 4330 (+20) ед.;
  • РСЗО — 657 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 408 (+4) ед.;
  • самолетов — 315 (+0) ед.;
  • вертолетов — 309 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3652 (+17) ед.;
  • крылатых ракет — 1271 (+7) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6898 (+10) ед.;
  • специальной техники — 612 (+7) ед.

 

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Потери российской армии на 7 июля 2023 года
Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, в Генштабе сообщили, на каких направлениях ВСУ продолжают контрнаступление. Следовательно, контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается на двух южных направлениях и под Бахмутом. В районе этого города Силы обороны продвигаются вперед и выбивают врага.

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