Уже в сентябре Украина получит десять танков Abrams, — Politico
Соединенные Штаты Америки и дальше помогают Украине в войне с Россией. Уже к середине сентября в страну должны поступить первые танки Abrams.
Об этом сообщает издание Politico.
Танки в Украине
Сообщается, что Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября.
Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст силам Киева преимущество, которое им нужно, чтобы протолкнуть ожесточенную оборону России в ее изнурительном контрнаступлении.
В Минобороны США отмечают, что десять 70-тонных танков находятся в Германии, где продолжается финальная реконструкция. Дальше их отправят в Украину.
"США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину к осени", — сказал спикер Пентагона полковник Мартин О'Доннелл.
Правда, назвать конкретные сроки он отказался.
Напомним, Москва перебрасывает оружие со спорных с Японией территорий. И может использовать его в войне против Украины.
В частности, преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми убежден, что старые танки и артиллерия, ранее хранившиеся на военном объекте на Сахалине, отправляются на передовую в Украину.
Также он считает, что в Украину перебрасывают войска с Дальнего Востока. По словам Коидзуми, элитная бригада морской пехоты, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители островов Иторофу и Кунашири погибли после мобилизации.