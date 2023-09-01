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Уже в сентябре Украина получит десять танков Abrams, — Politico

1 сентября 2023 03:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Уже в сентябре Украина получит десять танков Abrams, — Politico
Американские танки Abrams. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соединенные Штаты Америки и дальше помогают Украине в войне с Россией. Уже к середине сентября в страну должны поступить первые танки Abrams.

Об этом сообщает издание Politico.

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Сообщается, что Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября.

Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст силам Киева преимущество, которое им нужно, чтобы протолкнуть ожесточенную оборону России в ее изнурительном контрнаступлении.

В Минобороны США отмечают, что десять 70-тонных танков находятся в Германии, где продолжается финальная реконструкция. Дальше их отправят в Украину.

"США обязуются ускорить доставку 31 танка в Украину к осени", — сказал спикер Пентагона полковник Мартин О'Доннелл.

Правда, назвать конкретные сроки он отказался.

Напомним, Москва перебрасывает оружие со спорных с Японией территорий. И может использовать его в войне против Украины.

В частности, преподаватель Токийского университета Ю Коидзуми убежден, что старые танки и артиллерия, ранее хранившиеся на военном объекте на Сахалине, отправляются на передовую в Украину.

Также он считает, что в Украину перебрасывают войска с Дальнего Востока. По словам Коидзуми, элитная бригада морской пехоты, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители островов Иторофу и Кунашири погибли после мобилизации.

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