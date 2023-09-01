Вже у вересні Україна десять танків Abrams, — Politico

Американські танки Abrams. Фото: REUTERS

Сполучені Штати Америки і надалі допомагають Україні у війни з Росією. Вже до середини вересня в країну мають надійти перші танки Abrams.

Про це повідомляє виданння Politico.

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Повідомляється, що Україна має отримати перші десять із 31 обіцяного танка Abrams у середині вересня.

Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть силам Києва перевагу, яка їм потрібна, щоб проштовхнути запеклу оборону Росії в її виснажливому контрнаступі.

У Міноборони США зазначають, що десять 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині, де триває фінальна реконструкціа. Далі їх відправлять в Україну.

"США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", — сказав речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл.

Щоправда, назвати конкретні терміни він відмовився.

Нагадаємо, Москва перекидає зброю зі спірних з Японією територій. І може використати її у війні проти України.

Зокрема, викладач Токійського університету Ю Коїдзумі переконаний, що старі танки та артилерія, які раніше зберігалися на військовому об’єкті на Сахаліні, відправляються на передову в Україні.

Також він вважає, що в Україну перекидають війська з Далекого Сходу. За словами Коїдзумі, елітна бригада морської піхоти, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Іторофу та Кунаширі загинули після мобілізації.