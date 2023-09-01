Вже у вересні Україна десять танків Abrams, — Politico
Сполучені Штати Америки і надалі допомагають Україні у війни з Росією. Вже до середини вересня в країну мають надійти перші танки Abrams.
Про це повідомляє виданння Politico.
Танки в Україні
Повідомляється, що Україна має отримати перші десять із 31 обіцяного танка Abrams у середині вересня.
Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть силам Києва перевагу, яка їм потрібна, щоб проштовхнути запеклу оборону Росії в її виснажливому контрнаступі.
У Міноборони США зазначають, що десять 70-тонних танків наразі перебувають у Німеччині, де триває фінальна реконструкціа. Далі їх відправлять в Україну.
"США зобов'язуються прискорити доставку 31 танка в Україну до осені", — сказав речник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл.
Щоправда, назвати конкретні терміни він відмовився.
Нагадаємо, Москва перекидає зброю зі спірних з Японією територій. І може використати її у війні проти України.
Зокрема, викладач Токійського університету Ю Коїдзумі переконаний, що старі танки та артилерія, які раніше зберігалися на військовому об’єкті на Сахаліні, відправляються на передову в Україні.
Також він вважає, що в Україну перекидають війська з Далекого Сходу. За словами Коїдзумі, елітна бригада морської піхоти, що базується у Владивостоці, зазнала значних втрат у боях, а деякі жителі островів Іторофу та Кунаширі загинули після мобілізації.