"Ехал на сборы, а попал на войну": как армия РФ "заботится" о своих военных

Пленные россияне в Украине. Фото: tsn.ua

Российское командование отправляет на войну в Украину неподготовленных солдат, не прошедших должной подготовки. Кроме того, им не говорят, куда их везут, более того, угрожают расстрелом, если те сдадутся в плен.

Историю одного из российских пленных рассказал Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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Сырский рассказал историю о 45-летнем Свиренкове Алексее из Калуги. Как известно, он подписал не читавший контракт. Его записали как связующего, подготовка была по тактике и медицине и по огневой подготовке — выстреляли два магазина. Вся подготовка заняла неделю и затем ее отправили в Украину.

"С собой не было ни сухпайков, ни другой еды. Аптечка — плохая. На боевые отправляли, несмотря на штатные должности и звания. Их начали обстреливать из минометов, они отошли в посадку, никто не пришел на помощь", — говорится в сообщении.

Однако он решил сдаться, хотя и боялся, потому что свои же могли расстрелять.

"Им говорили о случае с российскими офицерами, которые из-за самоувечья хотели уехать с войны и просто исчезли в Ростове", — добавил Сырский.

Напомним, что недавно бойцы бригады "Спартан" Гвардии наступления взяли в плен российского боевика 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ на Запорожском направлении. Российский военный потерялся и вышел на позиции наших нацгвардейцев.