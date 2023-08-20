Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Їхав на збори, а потрапив на війну": як армія РФ "дбає" про своїх військових arrow

"Їхав на збори, а потрапив на війну": як армія РФ "дбає" про своїх військових

20 серпня 2023 23:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
"Їхав на збори, а потрапив на війну": як армія РФ "дбає" про своїх військових
Полонені росіяни в Україні. Фото: tsn.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російське командування відправляє на війну в Україну непідготовлених солдатів, які не пройшло належної підготовки. Окрім того, їм не кажуть, куди їх везуть, ба більше, погрожують розстрілом, якщо ті здадуться в полон

Історію одного з російських полонених розповів Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський

Читайте також:

Історія російського полоненого

Сирський розповів історію про 45-річного Свірєнкова Олексія з Калуги. Як відомо, він підписав контракт, який не читав. Його записали як зв’язківця, підготовка була по тактиці й медицині та по вогневій підготовці — вистріляли два магазини. Вся підготовка зайняла тиждень і потім його відправили в Україну. 

"З собою не було ні сухпайків, ні іншої їжі. Аптечка — погана.  На бойові відправляли не дивлячись на штатні посади та звання. Їх почали обстрілювати з мінометів, вони відійшли в посадку, ніхто не прийшов на допомогу", — йдеться у повідомленні.

Проте він вирішив здатися, хоча й боявся, бо свої ж могли розстріляти. 

"Їм говорили про випадок з російськими офіцерами, які через самокаліцтво хотіли поїхати з війни та просто зникли в Ростові", — додав Сирський. 

Нагадаємо, нещодавно бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу взяли в полон російського бойовика 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку. Російський військовий загубився та вийшов на позиції наших нацгвардійців.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз