"Їхав на збори, а потрапив на війну": як армія РФ "дбає" про своїх військових

Полонені росіяни в Україні. Фото: tsn.ua

Російське командування відправляє на війну в Україну непідготовлених солдатів, які не пройшло належної підготовки. Окрім того, їм не кажуть, куди їх везуть, ба більше, погрожують розстрілом, якщо ті здадуться в полон.

Історію одного з російських полонених розповів Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Історія російського полоненого

Сирський розповів історію про 45-річного Свірєнкова Олексія з Калуги. Як відомо, він підписав контракт, який не читав. Його записали як зв’язківця, підготовка була по тактиці й медицині та по вогневій підготовці — вистріляли два магазини. Вся підготовка зайняла тиждень і потім його відправили в Україну.

"З собою не було ні сухпайків, ні іншої їжі. Аптечка — погана. На бойові відправляли не дивлячись на штатні посади та звання. Їх почали обстрілювати з мінометів, вони відійшли в посадку, ніхто не прийшов на допомогу", — йдеться у повідомленні.

Проте він вирішив здатися, хоча й боявся, бо свої ж могли розстріляти.

"Їм говорили про випадок з російськими офіцерами, які через самокаліцтво хотіли поїхати з війни та просто зникли в Ростові", — додав Сирський.

Нагадаємо, нещодавно бійці бригади "Спартан" Гвардії наступу взяли в полон російського бойовика 810-ї окремої бригади морської піхоти РФ на Запорізькому напрямку. Російський військовий загубився та вийшов на позиції наших нацгвардійців.