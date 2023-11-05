Из 240 человек осталось трое, — военный РФ рассказал о потерях России на фронте

Военный РФ. Иллюстративное фото: REUTERS

В Главном управлении разведки Украины распространили видео телефонного разговора двух военных армии РФ. Мужчины обсудили наступление на Купянск, большие потери среди российских сил на фронте и жестокое обращение командира.

Об этом сообщает ГУР.

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Военный РФ рассказал о потерях России на фронте

Один из боевиков армии РФ поделился с другим военным информацией, что его командир очень жесток и не отпускает их домой, даже на несколько дней. Он также добавил, что командир не жалеет личного состава и отправляет бойцов-контрактников первыми в наступление. Военный отметил, что взвод атаковала российская авиация.

"Он сказал или мертв, или никакого дома. Вчера по нам сработала наша авиация. Поставлена новая задача — взять Купянск, нашли себе вагнеровцев", — сказал военный РФ.

Кроме того, на видео слышно, как другой россиянин рассказывает, что из 240 военных осталось только трое живых.

Напомним, Украина готовится к продолжению террористических атак со стороны России. Главное управление разведки известно, когда оккупанты начнут обстреливать энергосистему.

Также российские оккупанты остановили активные действия на участке Ягодное — Купянск-Узловой. Они понесли значительные потери и сейчас проводят перегруппировку.