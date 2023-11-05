З 240 людей залишилось троє, — військовий РФ розповів про втрати Росії на фронті

Військовий РФ. Ілюстративне фото: REUTERS

В Головному управлінні розвідки України поширили відео телефонної розмови двох військових армії РФ. Чоловіки обговорили наступ на Купʼянськ, великі втрати серед російських сил на фронті та жорстоке поводження командира.

Про це повідомляє ГУР.

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Військовий РФ розповів про втрати Росії на фронті

Один із бойовиків армії РФ поділився із побратимом інформацією про те, що його командир дуже жорстокий і не відпускає їх додому, навіть на декілька днів. Він також додав, що командир не шкодує особового складу і відправляє бійців-контрактників першими в наступи. Військовий зазначив, що взводу була атака російської авіації.

"Він сказав або мертвий, або ніякого дому. Вчора по нам спрацювала наша авіація. Поставлено нове завдання — взяти Куп'янськ, знайшли собі вагнерівців", — сказав військовий РФ.

Крім того, на відео чутно, як інший росіянин розповідає, що з 240 військових залишилось лише троє живих.

Нагадаємо, Україна готується до продовження терористичних атак з боку Росії. Головному управлінні розвідки відомо, коли окупанти почнуть обстрілювати енергосистему.

Також російські окупанти зупинили активні дії на ділянці Ягідне — Куп'янськ-Вузловий. Вони зазнали значних втрат і наразі проводять перегрупування.