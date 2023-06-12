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Из "Азовстали" в Мариуполе россияне делают военную базу

12 июня 2023 09:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне превращают "Азовсталь" в Мариуполе в военную базу
Разрушенный завод "Азовсталь" в Мариуполе. Фото: TASS
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во временно оккупированном Мариуполе россияне превращают завод "Азовсталь" в военную базу. Там они ремонтируют укрепления.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Россияне продолжают ремонт укрепления Азовстали от центральных проходных и дальше вглубь, трансформируя все это в военную базу", — пишет Андрющенко.

По его словам, Мариуполь не представляет для оккупантов никакой другой цели и тем более ценности.

Напомним, что украинские защитники в последние дни нанесли несколько точных ударов по местам дислокации российских войск и складов с боеприпасами в районе Мариуполя. Были поражены такие базы оккупантов в Никольском, Урзуфе и Юрьевке.

Добавим, что освобожденный из плена пограничник наконец-то встретился со своим другом псом Рамусом, с которым вместе оборонял "Азовсталь". В ГПСУ показали трогательное видео.

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