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С фронта вернули тела еще 82 защитника Украины

14 апреля 2023 12:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
С фронта вернули тела еще 82 защитника Украины
Возвращают с фронта тела украинских военных. Фото: Униан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 14 апреля, Украина вернула тела еще 82 павших защитников. Горячие линии Уполномоченного по пропавшим без вести продолжают работать каждый день.

Об этом информирует Минренинтеграция.

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Возвращение тел защитников Украины

Сегодня Украине удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Отметим, что передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Власти Украины напоминают, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести:

  • 0800 339 247
  • 099 792 01 26

В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер:

  • 095 896 04 21

Напомним, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил, что Вооруженные Силы Украины имеют не один вариант развития событий на фронте.

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