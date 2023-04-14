С фронта вернули тела еще 82 защитника Украины
Сегодня, 14 апреля, Украина вернула тела еще 82 павших защитников. Горячие линии Уполномоченного по пропавшим без вести продолжают работать каждый день.
Об этом информирует Минренинтеграция.
Возвращение тел защитников Украины
Сегодня Украине удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
Отметим, что передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Власти Украины напоминают, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести:
- 0800 339 247
- 099 792 01 26
В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер:
- 095 896 04 21
Напомним, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил, что Вооруженные Силы Украины имеют не один вариант развития событий на фронте.