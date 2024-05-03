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С декабря 2023-го оккупанты казнили по меньшей мере 15 сдавшихся в плен украинских военных — ISW

3 мая 2024 11:39
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
С декабря 2023-го оккупанты казнили по меньшей мере 15 сдавшихся в плен украинских военных — ISW
Расстрел украинских военных под Авдеевкой в декабре. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По данным исследований, с начала декабря 2023 года российские военные казнили не менее 15 украинских военнослужащих. Речь идет о тех, кто хотел сдаться в плен.

Об этом говорится в отчете международной правовой организации Human Rights Watch, также подтверждает Институт изучения войны (ISW).

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Казнь украинских военных

Отмечается, что кроме 15 идентифицированных случаев было зафиксировано еще шесть казней военных, которые пытались сдаться или уже находились в плену.

Такой вывод сделали в организации, проанализировав кадры с поля боя, снятые с дронов 2 и 27 декабря 2023, а также 25 февраля 2024 года. Речь идет о том, что во всех этих случаях украинские военные демонстрировали намерение сдаться. Тогда исследователям также удалось установить места расстрела двух военных, однако из-за отсутствия точных геоданных не удалось выяснить место казни третьего.

Более того, специалисты отмечают, что такие случаи не единичны. В пример приводят видеозапись от 5 февраля 2024 года, на которой виден отдельный момент боя. Пытались ли украинские военные сдаться в плен — неизвестно. Однако, мужской голос отдал на русском приказ: "Пленных не брать, всех расстрелять".

Расстрел украинских военных
Видео, на котором россияне расстреливают украинских военных в Донецкой области. Фото: скриншот

 

Напомним, в начале апреля стало известно, что в Крынках российские оккупанты расстреляли сдавшихся в плен украинских военных . Впоследствии в СМИ выяснили, кто отдал приказ казнить украинских военнопленных.

война
ВСУ
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