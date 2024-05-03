С декабря 2023-го оккупанты казнили по меньшей мере 15 сдавшихся в плен украинских военных — ISW
По данным исследований, с начала декабря 2023 года российские военные казнили не менее 15 украинских военнослужащих. Речь идет о тех, кто хотел сдаться в плен.
Об этом говорится в отчете международной правовой организации Human Rights Watch, также подтверждает Институт изучения войны (ISW).
Казнь украинских военных
Отмечается, что кроме 15 идентифицированных случаев было зафиксировано еще шесть казней военных, которые пытались сдаться или уже находились в плену.
Такой вывод сделали в организации, проанализировав кадры с поля боя, снятые с дронов 2 и 27 декабря 2023, а также 25 февраля 2024 года. Речь идет о том, что во всех этих случаях украинские военные демонстрировали намерение сдаться. Тогда исследователям также удалось установить места расстрела двух военных, однако из-за отсутствия точных геоданных не удалось выяснить место казни третьего.
Более того, специалисты отмечают, что такие случаи не единичны. В пример приводят видеозапись от 5 февраля 2024 года, на которой виден отдельный момент боя. Пытались ли украинские военные сдаться в плен — неизвестно. Однако, мужской голос отдал на русском приказ: "Пленных не брать, всех расстрелять".
Напомним, в начале апреля стало известно, что в Крынках российские оккупанты расстреляли сдавшихся в плен украинских военных . Впоследствии в СМИ выяснили, кто отдал приказ казнить украинских военнопленных.
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