С какими проблемами сталкивается Украина на пути использования F-16: ответ аналитиков CNN

Истребители F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Со многих сторон истребители F-16, которые должны передать Украине, являются идеальной платформой. Они помогут ВСУ сдерживать российские истребители-бомбардировщики от приближения к полю боя. Однако существует несколько проблем, с которыми сталкивается Украина на пути к F-16.

Об этом сообщили аналитики Тим Листер и Орен Либерман в своем анализе для CNN.

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Использование F-16

Когда именно истребители начнут выполнять боевые задачи зависит от нескольких факторов — программ подготовки, которые только начинаются, развертывания инфраструктуры поддержки, типа вооружения. Аналитики отметили, что существует деликатный баланс между насущной необходимостью перекрасить F-16 в украинские цвета и тщательной подготовкой, которая нужна для того, чтобы максимально эффективно использовать самолеты.

Подготовка пилотов

Аналитики отметили, что начинаются обучающие программы для первых партий украинских пилотов в Дании, Румынии и США. По их словам, это займет больше времени, чем три-четыре месяца.

Они рассказали, что существует разница между базовой подготовкой и работой в боевом режиме в составе группы самолетов в зоне досягаемости хорошо укрепленной российской ПВО. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, шесть-семь месяцев — это минимальный срок, который следует серьезно принимать во внимание.

Аналитики подчеркивают, что западным пилотам, закончившим обучение на других самолетах, нужно около девяти месяцев для достижения полного мастерства без учета подготовки к конкретным боевым сценариям. Пилоты также должны владеть английским.

Дополнительной задачей будет научиться управлять западным вооружением, способным уничтожать российские боевые самолеты на расстоянии. Однако аналитики отмечают, что украинские пилоты быстро адаптировались к использованию западных высокоскоростных противорадиационных ракет (HARM) на своих МиГ-29.

"Проблема заключается в том, что им приходится переходить на самолет, который имеет кучу систем, которых они раньше не видели, плюс существует целый подход к ведению воздушной войны, который используют США и НАТО, но которого не было в Советском Союзе", — отметил старший советник Международной программы безопасности в Центре стратегических и международных исследований Марк Канциан.

Техническое обслуживание

Аналитики рассказали, что F-16 требует гораздо большего технического обслуживания, чем средний истребитель советских времен. По их словам, это будет такой же сложной задачей для украинцев, как и управление.

Канциан говорит, что истребители требуют 16 часов технического обслуживания на час полета. К тому же на 60 минут полета нужно почти 27 тысяч долларов.

"На F-16 десятки тысяч деталей и их поток должен идти в Украину. Когда самолет приземляется и вы рулите его в ангар, и вам нужно что-то починить, деталь уже должна быть под рукой", — сказал Канциан.

Мотивированная сила

В Украине видят одно из главных преимуществ F-16 в его способности сдерживать боевой самолет оккупантов Су-35, который может атаковать Украину управляемыми бомбами.

Командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что успех в борьбе с Су-35 заставит россиян вывести его за пределы досягаемости, что позволит набрать скорость контрнаступления ВСУ.

Украинцы постоянно удивляют западных военных своей мотивацией и мастерством. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл сказал: "Я не думаю, что когда-либо видел более мотивированных людей, с точки зрения желания вступить в бой и изменить ситуацию к лучшему".

Аналитики подчеркнули, что мотивация также должна распространяться на инженеров и техников.

Возможные потери

Аналитики говорят, что российские оккупанты сделали приоритетом для себя комплексы ПВО Patriot, однако истребители F-16 станут новой мишенью.

Канциан подчеркнул, что если россияне добьются определенного успеха, то украинцы и их союзники станут свидетелями того, как будет разворачиваться плохой нарратив.

"Люди понимают, что вы теряете технику, но если вы теряете ее очень быстро, очень заметно, то люди отчаиваются", — отметил он.

Напомним, Нидерланды планируют передать Украине большую часть своих истребителей F-16, поскольку они обновляют воздушный флот новыми F-35. Впрочем, из 42 истребителей лишь некоторые будут удержаны для обучения украинских летчиков.

Также мы писали, что Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом сообщил американский чиновник недавно, 24 августа.