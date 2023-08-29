З якими проблемами стикається Україна на шляху до використання F-16: відповідь аналітиків CNN

Винищувачі F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

З багатьох боків винищувачі F-16, які повинні передати Україні, є ідеальною платформою. Вони допоможуть ЗСУ стримувати російські винищувачі-бомбардувальники від наближення до поля бою. Однак існує декілька проблем, з якими стикається Україна на шляху до F-16.

Про це повідомили аналітики Тім Лістер та Орен Ліберман у своєму аналізі для CNN.

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Використання F-16

Коли саме винищувачі почнуть виконувати бойові завдання залежить від декількох факторів — програм підготовки, які лише розпочинаються, розгортання інфраструктури підтримки, типу озброєння. Аналітики наголосили, що існує делікатний баланс між нагальною потребою перефарбувати F-16 в українські кольори і ретельною підготовкою, яка потрібна для того, щоб максимально ефективно використовувати літаки.

Підготовка пілотів

Аналітики зазначили, що розпочинаються навчальні програми для перших партій українських пілотів у Данії, Румунії та США. За їхніми словами, це займе більше часу, ніж три-чотири місяці.

Вони розповіли, що існує велика різниця між базовою підготовкою та роботою в бойовому режимі в складі групи літаків в зоні досяжності добре укріпленої російської ППО. За словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, шість-сім місяців — це мінімальний термін, який треба серйозно брати до уваги.

Аналітики наголошують, що західним пілотам, які закінчили навчання на інших літаках, потрібно близько дев'яти місяців для досягнення повної майстерності без урахування підготовки до конкретних бойових сценаріїв. Пілоти також повинні володіти англійською мовою.

Додатковим завданням буде навчитися керувати західним озброєнням, яке здатне знищувати російські бойові літаки на відстані. Однак аналітики зазначають, що українські пілоти швидко адаптувалися до використання західних високошвидкісних протирадіаційних ракет (HARM) на своїх МіГ-29.

"Проблема полягає в тому, що їм доводиться переходити на літак, який має купу систем, яких вони раніше не бачили, плюс існує цілий підхід до ведення повітряної війни, який використовують США і НАТО, але якого не було у Радянському Союзі", — наголосив старший радник Міжнародної програми безпеки в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канціан.

Технічне обслуговування

Аналітики розповіли, що F-16 вимагає набагато більшого технічного обслуговування, ніж середній винищувач радянських часів. За їхніми словами, це буде таким же складним завданням для українців, як і керування.

Канціан каже, що винищувачі потребують 16 годин технічного обслуговування на годину польоту. До того ж на 60 хвилин польоту потрібно майже 27 тисяч доларів.

"На F-16 десятки тисяч деталей і їх потік має йти в Україну. Коли літак приземляється і ви рулюєте його в ангар, і вам треба щось полагодити, деталь вже має бути під рукою", — сказав Канціан

Мотивована сила

В Україні вбачають одну з головних переваг F-16 у його здатності стримувати бойовий літак окупантів Су-35, який може атакувати України керованими бомбами.

Командувач ВПС України Микола Олещук заявив, що успіх у боротьбі з Су-35 змусить росіян вивести його за межі досяжності, що дасть змогу набрати швидкість контрнаступу ЗСУ.

Українці постійно дивують західних військових своєю мотивацією та майстерністю. Міністр ВПС США Френк Кендалл сказав: "Я не думаю, що коли-небудь бачив більш мотивованих людей, з точки зору бажання вступити в бій і змінити ситуацію на краще".

Аналітики наголосили, що мотивація також повинна поширюватися на інженерів та техніків.

Можливі втрати

Аналітики кажуть, що російські окупанти зробили пріоритетом для себе комплекси ППО Patriot, однак винищувачі F-16 стануть новою мішенню.

Канціан наголосив, що якщо росіяни досягнуть певного успіху, то українці та їхні союзники стануть свідками того, як розгортатиметься поганий наратив.

"Люди розуміють, що ви втрачаєте техніку, але якщо ви втрачаєте її дуже швидко, дуже помітно, то люди зневірюються", — зазначив він.

Нагадаємо, Нідерланди планують передати Україні більшу частину своїх винищувачів F-16, оскільки вони оновлюють повітряний флот новими F-35. Втім, із 42 наявних винищувачів лише деякі будуть утримані для навчання українських льотчиків.

Також ми писали, що Сполучені Штати розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні. Про це повідомив американський чиновник нещодавно, 24 серпня.