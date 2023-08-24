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Португалія навчатиме українських пілотів на F-16,— Зеленський

24 серпня 2023 18:30
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Козюк Тетяна
редактор
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16,— Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Коаліція країн, які навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16 поповнилася ще однією державою. Відтак, до тренувань приєдналася Португалія. 

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза.

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"Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16", — сказав глава української держави. 

Окрім цього, лідери обох країн обговорили розширення оборонного співробітництва. Зокрема, про постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування.

Наостанок Володимир Зеленський подякував Португалії за підтримку  гарантій безпеки для України. 

"Дякуємо за те, що Португалія підтримала Формулу миру, бере участь у спільній роботі з партнерами з підготовки самітів "Україна — Латинська Америка", "Україна — Африка", — сказав президент України. 

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки погодилися відправити винищувачі F-16 в Україну з Данії та Нідерландів. Це відбудеться після завершення навчань українських пілотів.

Також Норвегія вирішила передати для України винищувачі F-16. Водночас заяви від офіційних осіб ще не було.

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