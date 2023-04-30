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Из Кизомиса в Херсонской области эвакуировали всех детей

30 апреля 2023 22:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из Кизомиса в Херсонской области эвакуировали всех детей
Родители эвакуируются со своими детьми из-за обстрелов россиян. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 30 апреля, из села Кизомис Херсонской области были эвакуированы все дети. Семьи получили бесплатное временное жилье и питание и находятся в безопасности.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Эвакуация детей из Кизомиса

"Совместными усилиями Херсонской ОВА, полицейских и волонтеров БФ "Доброе дело" доставили в безопасное место последние две семьи с детьми. Многие родители пришлось уговаривать не подвергать своих детей опасности и не оставаться на линию огня", — говорится в сообщении.

Прокудин отметил, что россияне накрывают Кизомис плотным огнем ежедневно. Сегодня снова пострадали жилые дома, однако детей успели увезти.

"Семьи получили бесплатное временное жилье и питание и находятся в безопасности", — подчеркнул Прокудин.

Он призвал людей, живущих в населенных пунктах, постоянно атакующих враг, не рисковать и сделайте выбор в пользу безопасности и эвакуации.

Напомним, оккупанты регулярно обстреливают Херсонскую область. К примеру, за минувшие сутки, 29 апреля, российская армия почти 30 раз обстреливала регион. Погиб один человек, ранение получил еще один местный житель.

А накануне вечером 28 апреля российские оккупанты совершили ракетную атаку по Белозерке Херсонской области.

Погиб один человек. Тело 57-летней женщины без признаков жизни обнаружили под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения.

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