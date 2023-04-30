Из Кизомиса в Херсонской области эвакуировали всех детей
В воскресенье, 30 апреля, из села Кизомис Херсонской области были эвакуированы все дети. Семьи получили бесплатное временное жилье и питание и находятся в безопасности.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Эвакуация детей из Кизомиса
"Совместными усилиями Херсонской ОВА, полицейских и волонтеров БФ "Доброе дело" доставили в безопасное место последние две семьи с детьми. Многие родители пришлось уговаривать не подвергать своих детей опасности и не оставаться на линию огня", — говорится в сообщении.
Прокудин отметил, что россияне накрывают Кизомис плотным огнем ежедневно. Сегодня снова пострадали жилые дома, однако детей успели увезти.
"Семьи получили бесплатное временное жилье и питание и находятся в безопасности", — подчеркнул Прокудин.
Он призвал людей, живущих в населенных пунктах, постоянно атакующих враг, не рисковать и сделайте выбор в пользу безопасности и эвакуации.
Напомним, оккупанты регулярно обстреливают Херсонскую область. К примеру, за минувшие сутки, 29 апреля, российская армия почти 30 раз обстреливала регион. Погиб один человек, ранение получил еще один местный житель.
А накануне вечером 28 апреля российские оккупанты совершили ракетную атаку по Белозерке Херсонской области.
Погиб один человек. Тело 57-летней женщины без признаков жизни обнаружили под завалами собственного дома после ликвидации пожара. Еще трое получили ранения.